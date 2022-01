ĐOKOVIĆEVI NAVIJAČI STRAHUJU OD BALKANCA: On odlučuje, a jednom izjavom je šokirao

Novak Đoković je nakon puštanja iz smještaja za migrante u Australiji odradio prvi trening u Melbourne Parku, najavljen je i još jedan, u utorak rano ujutro po našem vremenu, a u međuvremenu, svi koji prate ovu priču će čekati na potez jednog čovjeka iz australske vlasti.

Riječ je o Alexu Hawkeu, ministru u australskoj vladi zaduženom za migrantska pitanja, što je u ovoj situaciji bitno i za Đokovićev ostanak na australkom tlu. Hawke svojim potpisom može dovesti do toga da prvi tenisač svijeta mora napustiti zemlju, kako su ranije danas istaknuli izvještaji o nastavku ove priče. To ga, dakako, sada čini osobom od posebnog zanimanja, a nakon toga, mediji u Srbiji i u regiji približili su nekoliko zanimljivih stvari o ovom 44-godišnjem australskom političaru.

Između ostalog, zanimljiv je podatak da je Hawke po svojim obiteljskim korijenima s Balkana, točnije, iz Grčke.

U osobnim informacijama o australskom ministru, poveznica s Grčkom je dolazak djeda i bake s majčine strane iz te zemlje u Australiju, što se dogodilo 1953. godine. Hawke i sam ističe svoje grčke korijene, a svojedobno je to napravio spominjući svoju pripadnost grčkoj dijaspori, u čestitki za 200. godišnjicu neovisnosti Grčke.

As a proud son of the Greek-Australian diaspora, I send my best wishes to all those who are celebrating the 200th Anniversary of Greek Independence. pic.twitter.com/pfjXyvRaqE

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) March 25, 2021