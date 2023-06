ĐOKOVIĆEVA NAJVEĆA TAJNA U KARIJERI! Pa što to ima Srbin na tijelu, ponudio bizarno objašnjenje

Najpoznatiji srpski tenisač ove je godine odlučio napraviti show na Roland Garrosu pa je prvo prenerazio svijet kada je na kameri nakon pobjede u prvom kolu napisao ‘Kosovi, srce Srbije’ i ‘Stop nasilju’, a sada je otkrio i novinu koju nosi ispod majice.

Nole se bez puno problema plasirao u treće kolo u Parizu, iako je i u ovom meču bio u maloj krizi, no tada se opet počeo derati na Gorana Ivaniševića, da bi ipak na kraju mirno priveo meč kraju protiv Fucsovicsa.

Đoković je na tijekom ovog meča pokaza i jednu novinu i to na svome tijelu, kada je presvlačio majicu kamera je snimila magnet, koji je flasterom prilijepljen na Srbinovu kožu i već su krenuli razni komentari.

Tako su Novaka u komentarima već prozvali ‘Iron Manom’, a Đoković je poslije meča komentirao tu novu tajnu na njegovom tijelu.

Najveća tajna

“Jako sam volio Iron Mana kao klinac pa ga sada pokušavam glumiti. Moj tim ima nevjerojatnu nanotehnologiju koja mi pomaže kako bih dao sve od sebe na terenu, tako da je ovo najveća tajna u mojoj karijeri”, rekao je konspirativno Nole i dodao:

Novak Djokovic currently has a clear piece of tape on his chest with something in the center.

Is this possibly another tennis player superstition?

I want to know how that little piece of tape stays on when he’s running at full speed & sweating 😂









pic.twitter.com/mNnhgtfXAo

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 31, 2023