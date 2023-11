Đokovićeva mama je iz hrvatske vojne obitelji: ‘Ma ja sam Hrvat, nikad nisam bio Srbin’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Više dvojbi nema, Novak Đoković najbolji je tenisač svih vremena. Po nekima, konkurira čak i za najvećeg sportaša svih vremena, u jako uskom je izboru, nema sumnji. Taj tenisač ima svoju vojsku navijača diljem svijeta, posebice na Balkanu, obožavaju ga u Hrvatskoj koju rado posjećuje, uostalom trener mu je Hrvat, a i mama je iz okolice Vinkovaca…

U ovom tekstu bavit ćemo se njegovim – hrvatskim korjenima. Putovnica je nebitna u ovoj priči, Novak je svojim igrama istinski uzor brojnoj djeci, a i nije jedan od onih srpskih sportaša koji su odgajani "četnički", pa su požurili na sebe okačiti tetovaže najvećih vojvoda.





“Srbin ili Hrvat, svejedno”, rekao je jednom davno kad su ga u Kanadi proglasili Hrvatom.

Djed Zdenko i njegovo hrvatstvo

No, moramo malo zaviriti u njegove – hrvatske korjene. Njegov djed po majčinoj strani zove se Zdenko Žagar i on je po nacionalnosti Hrvat.

Otvoreno je u nekoliko intervjueva rekao da se oduvijek tako i osjećao. Trenutačno živi u beogradskom kvartu Čukarica. Tamošnji mediji pisali su o njima kao o vojnoj obitelji, gdje su postojala stroga pravila.

“Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mjestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka”, započeo je svoju ispovijest gospodin Zdenko.

“Tamo smo se i upoznali. Bili smo vojnici koji su došli da služe. Ja sam došao u Beograd, a ona je još išla u školu pa smo se kasnije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvijek govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikad nisam bio Srbin. Dijana je rođena u Beogradu i tamo je odrasla”, pričao je djed za srpske medije.

Još je dodao i ovo:









“Pa normalno je da će više biti naklonjen Srbima i nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavljao kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga zvali. Prije nekoliko mjeseci javio mi se rođak koji živi u Vinkovcima da me pita gdje je rođena Dijana. Dakle, u Hrvatskoj se o tome raspravlja”, rekao je djed Novaka Đokovića u jednom intervjuu za Novu.rs

S Novakovom majkom već godinama nije u kontaktu.

Upoznali se na Kopaoniku

“Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene”, otkrio je.

“Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo. Svašta se izdogađalo u našim obiteljskim odnosima. Nisam mnogo sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prije nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i djeca su živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene, pa sam bio primoran da se malo distanciram od svoje obitelji. Kontakrirao sam ja njih, ali to nije bilo to.”, kaže i nastavlja:

"Ali, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene. Posao me je udaljio od obitelji jer danas si kući, sutra tko zna gdje. Debelo je sve to koštalo. Ali želim da jedna stvar bude jasna, djecu sam pravio zato što sam to htio. Odnosi su nam se kasnije popravili, ali kad god bismo se vidjeli, situacija je uvijek bila napeta. Sada je sve kako treba. Svako je na svom mjestu i poštujemo se", kaže Dijanin otac i kaže da jako poštuje Srđana, svog zeta, koji je, kako misli, najzaslužniji za Novakov uspeh.









Dijana i Srđan Đoković u braku su 36 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gdje je on bio instruktor skijanja.

“Došla je skijati i polagati za instruktora skijanja, a na kraju je ostala nasanjkana. Ugledao sem je u plavome kombinezonu, zapazio njezinu figuru. Nisam je uspio zavesti na prvu, trebalo mi je nekoliko dana uvjeravanja, ali naposljetku sam uspio”, ispričao je jednom prilikom Đoković.

Dijana je otkrila i kako su njegovi reagirali na njeno hrvatsko porijeklo.

“Imali smo malo vremena za upoznavanje, ali naravno da smo upoznali jedni druge s roditeljima, nitko ništa nije krio. Sigurna sam da su njegovi roditelji obratili više pažnju na to odakle sam. U jednom trenutku sam čak postala “pevaljka” jer je sestra pokojne Srđanove majke bila nagluha. Naime, kada joj je Srđanova majka kazala da sam Hrvatica, prečula je riječ i zaključila da sam pjevačica”, ispričala je jednom prilikom.