ĐOKOVIĆEV TEŽAK PAD, KAKO GA JE SAMO IZNENADIO! Problemi za Srbina na terenu, ali to nije jedina briga

Novak Đoković je u svojem zagrijavanju uoči skorog početka Roland Garrosa doživio neugodni udarac na ATP Masters 1000 turniru na zemljanim terenima Rima. Prvog tenisača svijeta je u četvrtfinalu iznenadio Danac Holger Rune, sedmi na svijetu, u meču u kojem je bio uvjerljiv u prvom i trećem setu. Završilo je sa 6:2, 4:6, 6:2 u Runeovu korist.

Danskom igraču, lanjskom četvrtfinalistu Roland Garrosa, ovo je bila druga pobjeda nad Đokovićem. Srpskog teniskog majstora iznenadio je i na jednom prošlogodišnjem ATP Masters 1000 turniru, u finalu u Parizu, u Bercyju, tada na dvoranskoj tvrdoj podlozi. Sveukupni međusobni omjer sada je 2-1 u Runeovu korist, može se pohvaliti da je došao u prednost u susretima s jednim od najvećih u povijesti.

Za Đokovića je problem poraz koji je doživio, no tu je i druga nevolja. Za vrijeme drugog seta četvrtfinalnog ogleda tražio je i dobio pomoć fizioterapeuta, što postavlja pitanje što se s njim događa 11 dana prije početka glavnog turnira Roland Garrosa.

Djokovic gets a break in the second set after calling the physio!

This is getting SO interesting.#IBI23 | @atptour

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2023