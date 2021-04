ĐOKOVIĆEV OTAC PRED KAMERAMA NAPAO RIVALA: ‘On nije dobar čovjek’

Srđan Đoković, otac prvog tenisača svijeta, gostovao je u programu K1 televizije u Srbiji i tom prilikom pozabavio se s nekoliko epizoda iz sjajne karijere svojeg sina Novaka.

Dok se Novak Đoković sa svojim sinom Stefanom priprema za nastavak sezone na zemljanoj podlozi u Monte Carlu, njegov otac kazao je da ne cijeni osobnost Rogera Federera.

Iako je Federer u teniskom svijetu poznat kao vrlo korektan i popularan sportaš, Srđan Đoković tvrdi da je svojedobno pokazao i svoju drugačiju stranu. Kako otac prvog tenisača tvrdi, to se dogodilo prilikom jedne epizode prije puno godina koju dobro pamti.

‘On je veliki šampion, ali…’

Prilikom svojeg televizijskog gostovanja, Srđan Đoković prisjetio se što se dogodilo dok je Novak bio mlad tenisač koji tek dolazi.

‘Prije oko 15 godina, napao je mojeg sina dok je još bio mlad, s 18-19 godina. Znao je da dolazi netko tko će biti bolji od njega’, kazao je Đoković stariji o Federeru.









‘Tada sam rekao da je on veliki šampion, u to vrijeme najbolji, no koliko god je veliki šampion, isto toliko nije dobar čovjek’, dodao je otac prvog tenisača svijeta govoreći o velikom švicarskom igraču.