ĐOKOVIĆEV OTAC O JUGOSLAVIJI I REGIJI: ‘Za mene je to bila i ostala jedna zemlja i jedan narod’

Autor: I.K.

Priča o uspjesima Novaka Đokovića nedavno je dobila novo poglavlje dolaskom sjajnog Srbina do prvog mjesta u povijesti po broju tjedana na vrhu ljestvice najboljih tenisača svijeta. Nakon što je svojim sveukupno 311. tjednom na vrhu u karijeri pretekao Rogera Federera, Đoković je slavio s obitelji u svojem Beogradu, a opuštanje sa svojim najbližima nastavit će i do početka dijela sezone na zemljanim terenima s obzirom na to da je prošlog tjedna odustao od nastupa u Miamiju.

Odmor od mečeva traje, prvi tenisač svijeta uživa, a njegovi uspjesi oduševljavaju cijelu obitelj. Razgovarajući za Sportske novosti, Đokovićev otac Srđan opisao je kako je to izgledalo na različitim postajama puta njegova sina, a kazao je i za koga svjetski broj jedan igra i pobjeđuje.

Pobjede nisu samo za Srbiju, već za cijelu regiju

U intervjuu za SN, Srđan Đoković rekao je da njegov sin svojim pobjedama želi razveseliti čitavu regiju. Govoreći o uspjesima i motivu, otac prvog tenisača svijeta opisao je kako vidi prostor nekadašnje Jugoslavije.

‘Za mene je to bila i ostala jedna zemlja i jedan narod’, rekao je Srđan Đoković, ističući da se ljudi s ovih prostora trebaju držati zajedno jer sami ne mogu do velikih stvari.

‘Nas nitko ne smatra ozbiljno – osim ako ne napravimo neku vrstu unije, ekonomske, bilo kakve, mi smo onda ozbiljan faktor i neće se moći igrati s nama kao što se igraju sada’, dodao je otac prvog tenisača svijeta.









Suradnja s Goranom Ivaniševićem je velika stvar

Novak Đoković na svojem putu ima pomoć Gorana Ivaniševića, a suradnja s hrvatskim teniskim velikanom koji mu je trener pomogla je na putu do uspjeha.

Kao i Novakov motiv dok igra, i taj dio priče povezan je s ljudima iz regije koji se drže zajedno. Srđan Đoković opisao je kako vidi tu suradnju.

‘Mislim da je to Novaku leglo kao kec na desetku!’, rekao je Đokovićev otac, dodajući da je njegov sin tijekom karijere spoznao koje su mu glavne snage na terenu, ali i mane koje bi trebao popraviti.









Među stvarima u kojima je bilo prostora za napredak, tražio se korak unaprijed na servisu, a kako je istaknuo Srđan Đoković, Ivanišević je tu donio veliki napredak. S Goranovim savjetima za popravljanje Đokovićevog učinka dok servira, stigla je vrijedna pomoć na putu do trofeja među kojima je posljednji stigao nedavnim osvajanjem Australian Opena deveti put u karijeri sadašnjeg svjetskog broja jedan.