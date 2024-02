Đokovićev djed izjašnjava se kao Hrvat, a mama Dijana otkrila je zašto više nije katolik

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Novak ima vojsku navijača diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, koja je jednim dijelom i njegova domovina. Srbin je, ali majka vuče korjene iz Hrvatske, iz okolice Vinkovaca. Nakon ženidbe za Srđana odlučila je mama Dijana promijeniti vjeru.

Kako ide priča? Naime, prije nešto više od 30 godina Dijana je nakon rođenja sina Marka odlučila krstiti se u pravoslavnoj crkvi i tako promijeniti vjeru svojih predaka. U Manastiru Žiča u Kraljevu odlučila se na krštenje nakon udaje za Srđana Đokovića, a sve na inicijativu njegove obitelji.

“Dakle, moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam preodgojili. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja vjerujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju djecu da prenijeti, jer je ni ja nisam imala, da budem iskrena. U Srđanovoj obitelji isto nisu bili kršteni jer nisu smjeli”, ispričala je svojevremeno Dijana Đoković čija je obitelj iz okolice Vinkovaca. Njeni otac i majka rođeni su u Slavoniji, no tijekom mladosti su se oboje preselili u Beograd, gdje su se vjenčali i gdje je rođena Novakova majka.

Odbijanje u startu

“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda.”, rekao je Novakov djed Zdenko Žagar u jednom intervjuu.

A ideja o krštenju Novaka zapravo se pojavila u obitelji Srđana Đokovića. “Pokojna Srđanova majka Stanka koja je bila teško bolesna, imala je rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi voljela krstiti djecu prije nego umre. I ja sam se pitala kako da se krstim kada su moji porijeklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali vučem porijeklo iako sam odrasla i čitav život živim u Srbiji”, ispričala je Dijana. Na početku nije bila zainteresirana za tu ideju, a onda se sve promijenilo.

“Što su me više pritiskali, ja sam bila dalje od te odluke, a onda su me pustili. Kada sam rodila Marka tada se neštmeni preokrenulo i rekla sam: ‘Da, želim se krstiti i želim krstiti svoju djecu. I tako smo to odlučili napraviti u svibnju 1992. u Žiči. U jednom trenutku mi prilazi svećanik i ja sam trebala reći svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno već rimokatoličko”, objasnila je Dijana Đoković tijekom gostovanja u emisiji ‘Dok anđeli spavaju‘.

Pronašli rješenje

“Onda se on opet prošeta tri kruga oko oltara i vrati se i pita što sada? A ja sam se sjetila da kod katolika postoji kršteno i građansko ime. I pitam ga mogu li zadržati svoje ime jer ga volim, a da mi on da crkveno ime. I pristao je. Pogledam jednim okom Srđana i vidim da mu mozak radi 360 na sat, a u sebi se molim samo da nije Srbijanka jer mi je rekao dok smo se zabaljali da će me prekrstiti u Srbijanka. Da bi mi svećenik u jednom trenutku rekao Milica, na što sam rekla može. Tako da je meni kršteno ime Milica i mi smo se vjenčali kao Srđan i Milica Đoković.”, otkrila je u intervjuu, a prenosi Mondo.









Djed po majčinskoj strani zove se Zdenko Žagar i po nacionalnosti je Hrvat. Otvoreno je u nekoliko intervjueva rekao da se oduvijek tako i osjećao. Trenutačno živi u beogradskom kvartu Čukarica.

“Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mjestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka. Tamo smo se i upoznali. Bili smo vojnici koji su došli da služe. Ja sam došao u Beograd, a ona je još išla u školu pa smo se kasnije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvijek govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikad nisam bio Srbin. Dijana je rođena u Beogradu i tamo je odrasla”, pričao je djed za srpske medije, te je dodao:

Dijana je njega krivila za razvod?

“Pa normalno je da će više biti naklonjen Srbima i nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavljao kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga zvali. Prije nekoliko mjeseci javio mi se rođak koji živi u Vinkovcima da me pita gdje je rođena Dijana. Dakle, u Hrvatskoj se o tome raspravlja”, rekao je djed Novaka Đokovića u jednom intervjuu za Novu.rs.









S Novakovom majkom već godinama nije u kontaktu.

“Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene”, otkrio je.

Još je otkrio i ovo u starom intervjuu…

“Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo. Svašta se izdogađalo u našim obiteljskim odnosima. Nisam mnogo sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prije nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i djeca su živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene, pa sam bio primoran da se malo distanciram od svoje obitelji. Kontakrirao sam ja njih, ali to nije bilo to.”, kaže i nastavlja:

“Ali, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene. Posao me je udaljio od obitelji jer danas si kući, sutra tko zna gdje. Debelo je sve to koštalo. Ali želim da jedna stvar bude jasna, djecu sam pravio zato što sam to htio. Odnosi su nam se kasnije popravili, ali kad god bismo se vidjeli, situacija je uvijek bila napeta. Sada je sve kako treba. Svako je na svom mjestu i poštujemo se”, kaže Dijanin otac i kaže da jako poštuje Srđana, svog zeta, koji je, kako misli, najzaslužniji za Novakov uspeh.

Dijana i Srđan Đoković u braku su 36 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gdje je on bio instruktor skijanja.