ĐOKOVIĆA ‘PROKLELI’, OVO MU SE NEĆE NIKAKO SVIDJETI! Nije u pitanju samo incident svih incidenata!

Autor: G.I.Š.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković započet će svoj lov na US Open protiv Dane Hegler Rune u noći između utorka i srijede.

Novak je uz US Open u lovu i na kalendarski Slam, do kojeg nije došao nijedan tenisač od 1969. i Roda Lavera.

Novak je veliki favorit u New Yorku, ali postoje detalji koji “ulijevaju strah u kosti” obožavateljima prvog tenisača svijeta. Prvi i najjači svakako je to što je Đoković, na posljednja dva turnira u Americi, zaustavljen u osmini finala – diskvalifikacijom, a prije toga ozljedom zbog koje je meč predao Wawrinki i doživio zvižduke s tribina.

Loša ‘karma’

Svi se još sjećaju scene iz meča s Pablom Karen Busta, kada je Novak nakon završetka poena nehotice loptom pogodio je linijskog suca Lauru Clark, zbog čega je diskvalificiran.

Godinu dana ranije završio je natjecanje u osmini finala, no tada je to bila loša sreća druge prirode. Protiv Stana Wawrinke povukao se u trećem setu rezultatom 2: 1 zbog ozljede lijevog ramena. Dao je sve od sebe, ali nije mogao biti na uobičajenoj razini. Publika to nije dobro prihvatila pa su ga ispratili zvižducima.

Od 2007. do 2016. Đoković je svaki put dolazio do barem polufinala, ali je u tom razdoblju osvojio dvije titule.