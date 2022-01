ĐOKOVIĆA PREBACILI NA ‘ZLOGLASNO’ MJESTO: Prosvjedi na ulicama, totalni bijes u Srbiji

Nastavlja se borba Novaka Đokovića za ostanak u Australiji. Odluka bi trebala biti poznata u nedjelju, konačna odluka…

Posljednje informacije pred suđenje na Federalnom sudu govore da je prvi tenisač svijeta prebačen u pritvor, odnosno u, kako su ga neki prozvali, “zloglasni hotel”. Dakle, isti onaj u kojem se nalazio i kada mu je prvi put ukinuta viza.

U međuvremenu se pojavila i prva fotografija Đokovića u trenucima dok su ga prevozili prema hotelu. “Teniska zvijezda djelovala je smireno i staloženo, odjeven u zeleni donji dio trenirke i džemper s bijelom maskom na licu”, opisuje The Age koji u istom tekstu navodi da je pred vratima hotela kampirala manja skupina pro-izbjegličkih prosvjednika. Oni su, naime, s transparentima pozivali na puštanje tražitelja azila koji su zadržani u toj ustanovi.

Prosvjednici su se okupili i ispred Rod Laver Arene. Riječ je o, kako navodi The Age, antivakserima koji povikuju “oslobodite Novaka”, “dajte mu da igra”,…

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022