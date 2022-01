ĐOKOVIĆA JEDAN ČOVJEK JOŠ STIGNE DEPORTIRATI! Novak je slobodan, ali svi gledaju što će on odlučiti

Novak Đoković pobijedio je Australiju u “suđenju stoljeća”, kako su neki mediji to nazvali. I tu pobjedu mu nitko ne može oduzeti. Ali na kraju ipak može biti deportiran…

Upravo sad najspominjanije je ime – Alex Hawke. To je ministar imigracije, a koji, bez obzira na odluku suda, može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o deportaciji.

“Ne bih želio da se to dogodi”, poručio je odmah jasno sudac Anthony Kelly, koji je odlučio da Đoković ima pravo ostati u Australiji i odobrio mu vizu.

“To bi značilo da se opet vraćamo na sud”.

Predstavnici vlade su na sudu rekli kako bi se upravo to moglo dogoditi, a sudac Kelly izrazio je nezadovoljstvo takvim mogućim razvojem događaja.

#Breaking Judge Anthony Kelly has rule that Djokovic be released from immigration detention within in 30 minutes. He says the visa cancellation decision will be quashed and the government wil have to pay his costs.

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 10, 2022