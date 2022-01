ĐOKOVIĆA ĆE DEPORTIRATI IZ AUSTRALIJE: Nisu pomogli ni Vučić ni Lovren

Današnji dan obilježio je dolazak Novaka Đokovića u Australiju, gdje je nakon što je izašao iz aviona zadržan u zračnoj luci u Melbourne, gdje je dospio zbog, kako se saznaje, loše ispunjenog zahtjeva za vizu.

Đoković je dobio medicinsko izuzeće oko cijepljenja protiv korona virusa, a kao razlog navedena je celijakija ili kronična bolest tankog crijeva, koja nastaje kao imunološka reakcija organizma na gluten, koja je Novaka mogla stajati karijere.

Iako je Đoković dobio tražene potvrde o njegovom stanju od dva neovisna izvora, to izgleda nije dovoljno vlastima australske države Viktorija.

Odbijen zahtjev

Novaku su podršku dali brojni poznati prijatelji, a među njima je bio i naš Dean Lovren koji je izjavio kako poslije ovog još više navija za njega.

Đoković je na ispitivanju bio čak sedam sati, a slučaj je prerastao u diplomatski incident u koji se uključio i predsjednik Srbije Vučić, koji je po njegovim riječima pričao s Novakom nakon što mu je vraćen mobitel.

No na kraju vlasti u Australiji su bile neumoljive i Đokoviću je odbijen ulazak u zemlju te će biti deportiran, no na tu odluku žalit će se tim Novakovih odvjetnika.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 5, 2022