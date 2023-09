Đoković zaustavio hrvatsku senzaciju na US Openu: Hrvat napušta New York sa zaradom života

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Novak Đoković izborio je četvrtfinale US Opena. Srbin je bio veliki favorit protiv Borne Goje, na kraju je slavio 6:2, 7:5, 6:4 u setovima i izborio plasman među osam u kojem ga čeka Amerikanac Taylor Fritz koji je ranije iste večeri porazio Švicarca Dominica Strickera.

Dva sata i 26 minuta trajao je sudar na Arthur Ashe stadionu, centralnom terenu US Opena, koji je ujedno i najveći teniski stadion na svijetu. Hrvatski tenisač u ovom je susretu upisao 40 winnera naspram Đokovićevih 25, ali je imao i 40 neprisiljenih pogrešaka, dok je osvajač 23 Grand Slam titule upisao njih 12.

Ovoga puta Đoković nije dopustio neočekivane drame kao protiv Đerea, odmah je pokazao od starta da ne želi gubiti setove. Đoković je meč otvorio s ranim breakom, a novi je stigao već u petom gemu i Gojo se od toga nije uspio oporaviti te je Srbin nakon 41 minute igre uzeo prvi set.





Gojo se borio

U nastavku smo gledali ipak puno izjednačeniji dvoboj. Gojo je proigrao, čak i poveo s 2:0 u drugom setu, ali je dvostrukim pogreškama, s njih čak pet u istom gemu, darivao Đokovića koji je odmah vratio break zaostatka, a potom i u 11. gemu ponovno oduzeo servis svom suparniku te ubrzo nakon toga zaključio set sa 7:5.

I u trećem setu Gojo je pružio dobar otpor, no Đoković radi break pri rezultati 3:3 i to je, kako će se pokazati, bila prednost koju više nije ispuštao.

Inače, Gojo je, podsjetimo, u glavni ždrijeb US Opena ušao kroz kvalifikacije. U New Yorku je nanizao Međedovića, Andrejeva, Machaca, Delliena, McDonalda i Veselog, a do susreta s Đokovićem je izgubio tek jedan set, u prvom kolu kvalifikacija protiv 20-godišnjeg Hamada Međedovića.

Spomenimo i da je Borna ovaj turnir započeo kao 105. igrač svijeta, a nakon završetka US opena uz njegovo će ime stajati broj 76. S druge strane, Novak će se nakon posljednjeg Grand Slama sezone vratiti na prvu poziciju.

A turnir će pamtiti i po velikoj zaradi – oko 263.000 eura. Nikad niti na jednom turniru ranije nije imao takav ulov. U cijeloj karijeru zaradio je, primjerice, nešto više od 600.000 eura. Pamtit će New York…