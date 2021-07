ĐOKOVIĆ ŠOKIRAO AMERIKANCE! Što ta superzvijezda radi s običnim sportašima?

Novak Đoković na dnevnoj bazi potvrđuje svoj zvjezdani status na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje zapravo ne postoji sportaš koji se ne želi fotografirati s prvim reketom svijeta.

Sveprisutni Nole u jednom trenutku on trenira zajedno sa belgijskim gimnastičarkama, u narednom razgovara s brazilskim odbojkašicama, ruča s meksičkim dizačem utega i dijeli savijete olimpijcima iz Turske.

Pic of the day 😍✌️ @DjokerNole pic.twitter.com/Lw5YOZxLez

U tom tonu počinje tekst novinara lista “USA Today” koji se pita zašto je Novak među sportašima u selu a nije odabrao komfor.

Absolutely AMAZING 😍😍😍 @djokernole giving some advice to Turkish athletes! 👏🏻👏🏻 #Djokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/pIJdAl16iM

“Za mene je to fantastično iskustvo. Sjajno je što vidim da postoji mnogo sportaša koji cijene tenisače i prate tenis. Ovdje smo kao predstavnici svoje zemlje i svog sporta i izuzetno je iskustvo biti u blizini najboljih sportaša na svijetu, gledati kako treniraju, kako se oporavljaju, što jedu, što misle o životu, sportu, kako razmjenjuju iskustva i znanje. Divno je. Jako je zabavno”, citira Novakove riječi američki novinari, pa nastavlja o Noletu:

With a volleyball player from Turkey 🇹🇷☺️

“Osvojio je 20 Grand slam titula, čime se izjednačio s Federerom i Nadalom. Tijekom karijere je zaradio više od 150 milijuna dolara samo od turnira. Vjerojatno će postati najbolji igrač u povijesti tenisa i vjerojatno je najpoznatija osoba na svjetskom nivou u Olimpijskom selu. U takvim okolnostima, Đokoviću bi bilo lakše da boravi u otmjenom fensi hotelu gdje bi mogao imati privatnost. Na kraju, primarni razlog zašto je u Tokiju je mogućnost da postane prvi čovjek koji je ikada osvojio Zlatni slam, ako bi olimpijsko zlato i US open dodao na tri osvojena Grand slam turnira.”

Working on my splits with @teambelgium gymnastics 😉 🇧🇪🇷🇸🙌🏼 @ninaderwael @mae_gym #Tokyo2020 pic.twitter.com/xOOIBYldph

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 24, 2021