ĐOKOVIĆ SE PROTIV NJEGA U HRVATSKOJ SRUŠIO, A SADA SE VRAĆA! Veliki šampion dolazi, ne zaboravlja se teška drama

Dio teniske sezone na zemljanim terenima u Europi je za sada u ranoj fazi, a kasnije, tijekom ljeta, na red će doći i jedini hrvatski ATP turnir, u Umagu, gdje će ove godine zaigrati i veliki šampion s najvećih turnira.

U Umag dolazi Švicarac Stan Wawrinka, vlasnik tri naslova u karijeri na Grand Slam razini, 2014. na Australian Openu, ’15. na zemlji Roland Garrosa i ’16. na US Openu. Sada 38-godišnjak, Wawrinka i dalje igra, uživa u tenisu, trenutno kao 84. tenisač svijeta nakon što je na vrhuncu karijere bio na trećem mjestu.

Veliki i iskusni majstor vraća se u Umag nakon što je ondje posljednji put igrao još 2007., u svojem četvrtom nastupu na trenutno jedinom hrvatskom ATP turniru. Tada ga je Carlos Moya svladao u prvom kolu, a najviše se pamti godina ranije kada je Wawrinka otišao do kraja.

U borbi za umaški naslov u ljeto 2006., u finalu se odvijala teška drama u kojoj je Wawrinka bio na jednoj, a Novak Đoković na drugoj strani. Nagli kraj meča dogodio se Đokovićevom predajom u ‘tie-breaku’ prvog seta, kada je Srbin pao na teren i nije mogao nastaviti dvoboj nakon što se ranije žalio na probleme s disanjem.

Bile su to poteškoće koje su Đokovića često pratile u ranoj fazi njegove velike karijere, a u Umagu su se odrazile u dramatičnom prizoru na središnjem stadionu teniskog kompleksa Stella Maris.

Sada se švicarski majstor vraća na mjesto koje mu je te godine bilo sretno, a Đokoviću je donijelo nesretan kraj.

Ovogodišnji mečevi glavnog ždrijeba umaškog turnira, službenog naziva Plava Laguna Croatia Open, na rasporedu su u tjednu od 24. do 30. srpnja. Wawrinka će ovog ljeta u Umagu zaigrati nakon što je ovog tjedna bio u akciji u hrvatskom susjedstvu, na ATP turniru u Banjoj Luci, na kojem ga je u prvom kolu zaustavio puno mlađi protivnik, 18-godišnji Francuz Luca van Assche.

Time je propala mogućnost da se Švicarac u drugom kolu na banjalučkoj zemlji sretne s Đokovićem, što bi za njega bio veliki izazov, ali svejedno je ostao s lijepim dojmovima poslije nastupa u hrvatskom susjedstvu.

