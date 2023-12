Đoković se prisjetio umrlog djede, a djeda Hrvata ne spominje: ‘Srbin nikad nisam bio, samo Hrvat’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Najbolji tenisač svijeta bio je jako vezan za svog djeda Vladimira koji je preminuo 2012. godine, a mnogi kažu kako Novak Đoković na njega i puno fizički sliči. Ni dan danas nije zaboravio na čovjeka koji je među najzaslužnijima što je postao najbolji. U razgovoru za ’60 minutes’ Đoković se prisjetio svog djeda, a na Youtube kanalu objavljena je i snimka intervjua prije 2012. godine baš prije Vladimirove smrti.

Tužnu vijest o smrti svog djeda Đoković je saznao na turniru u Monte Carlu, netom prije meča protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgolopova. Nakon pobjede podigao je ruke visoko prema nebu i počeo plakati. Na tom je turniru u finalu izgubio od Rafaela Nadala, a kasnije je osvojio naslov u Miamiju i titulu posvetio upravo Vladimiru.

“Ovo je trofej za mog dedu koji mi je uvijek bio izvor pozitivne energije. Bio je moj heroj i idol i od malih me nogu naučio da se nikada ne predajem. Ovo je za tebe moj Vlado”, rekao je tada Đoković jedva suspregnuvši suze, a podsjećaju tamošnji mediji ovih dana.

Velika podrška Novaku

Vladimir je slavnom tenisaču djed s očeve strane, dakle otac Srđana Đokovića, a u jednom je intervjuu koji datira iz 2010. godine pričao o svom unuku.

“Bio je talentiran za tenis od malih nogu, ali da me ubijete ne znam otkud mu to. Nitko u obitelji nije bio izuzetan sportaš, otac Srđan i stric Goran bili su strašni skijaši, ali samo rekreativno”, rekao je Vladimir i otkrio kako je unuka vodio na treninge u ranim godinama.

“Svaki dan smo išli. Roditelji su mu tada imali palačinkarnicu na Kopaoniku i nisu mogli biti u Beogradu i voditi ga na treninge. Vidio sam da mu je baš stalo, pa mi nije bilo teško voditi ga. Bio sam mu podrška u svemu i davao mu novce kada je trebalo. Nije to zaboravio. On i Jelena su lijepi par, volim reći da je najzaslužnija za sve što je postigao jer ga prati, podržava i pomaže mu.”









Hrvatski korijeni s majčine strane

Dakle Đokovićev pokojni djed s očeve strane je rodom iz Zvečana na Kosovu, majka Dijana mu je iz okolice Vinkovaca, a djed po majčinskoj strani zove se Zdenko Žagar i po nacionalnosti je Hrvat.

Otvoreno je u nekoliko intervjueva rekao da se oduvijek tako i osjećao. Trenutačno živi u beogradskom kvartu Čukarica.









“Po nacionalnosti sam Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. U istom mjestu je rođena i moja bivša supruga, Novakova baka. Tamo smo se i upoznali. Bili smo vojnici koji su došli da služe. Ja sam došao u Beograd, a ona je još išla u školu pa smo se kasnije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Ja sam uvijek govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikad nisam bio Srbin. Dijana je rođena u Beogradu i tamo je odrasla”, pričao je djed za srpske medije, te je dodao:

“Pa normalno je da će više biti naklonjen Srbima i nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavljao kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga zvali. Prije nekoliko mjeseci javio mi se rođak koji živi u Vinkovcima da me pita gdje je rođena Dijana. Dakle, u Hrvatskoj se o tome raspravlja”, rekao je djed Novaka Đokovića u jednom intervjuu za Novu.rs.

S Novakovom majkom već godinama nije u kontaktu.

“Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene”, otkrio je.

Kći se udaljila

Još je otkrio i ovo u starom intervjuu…

“Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo. Svašta se izdogađalo u našim obiteljskim odnosima. Nisam mnogo sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prije nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i djeca su živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene, pa sam bio primoran da se malo distanciram od svoje obitelji. Kontakrirao sam ja njih, ali to nije bilo to.”, kaže i nastavlja:

“Ali, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene. Posao me je udaljio od obitelji jer danas si kući, sutra tko zna gdje. Debelo je sve to koštalo. Ali želim da jedna stvar bude jasna, djecu sam pravio zato što sam to htio. Odnosi su nam se kasnije popravili, ali kad god bismo se vidjeli, situacija je uvijek bila napeta. Sada je sve kako treba. Svako je na svom mjestu i poštujemo se”, kaže Dijanin otac i kaže da jako poštuje Srđana, svog zeta, koji je, kako misli, najzaslužniji za Novakov uspeh.

Dijana i Srđan Đoković u braku su 36 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gdje je on bio instruktor skijanja.