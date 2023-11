Đoković se požalio, a onda pretrpio težak napad: ‘Promovira rusko-srpsko nacionalističku agendu’

Ponovno je bilo burno na nekom meču Novaka Đokovića. U ogledu Davis Cupa između Srbije i Velike Britanije u Malagi Đoković se u srazu protiv Camerona Norriea prvo svađao s publikom tijekom meča, potom tijekom intervjua na terenu, da bi se nakon meča u kojem je slavio 6:4, 6:4 oglasio o za njega neshvatljivoj situaciji.

“Još nisam obavio doping kontrolu, slijedi mi davanje krvi. Čovjek u kutu sjedi i satima me prati. Nisam vjerovao da su donijeli takvu odluku, za 20 i više godina moje karijere mi se nikad nije dogodilo da sat i pol prije meča moram ići na doping-kontrolu”, krenuo je Đoković, pa nastavio:

“Imam svoju rutinu i ne treba mi ta distrakcija, da mi uzimaju urin i kriv, da moram razmišljati mogu li u tom trenutku dati uzorak. Podržavam testiranje, mene osobno ili bilo koga, ali ne pred sam meč. Kada završim, dođite i testirajte, nisam vidio nikakvu logiku. Sad ću vaditi krv, ali nadam se da će promijeniti takve odluke”, govorio je ljutiti Đoković nakon pobjeda nad Norriem.

A po Đokoviću je nakon meča protiv Norrieja paljbuo osuo Ljubomir Filipović, inače crnogorski političar i analitičar.

Kosovo and Montenegro! Outrageous! Djokovic continues to promote his Russo-Serbian nationalist agenda! @DavisCup you should be ashamed of yourselves! https://t.co/FtvSaP5sxe

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) November 23, 2023