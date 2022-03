ĐOKOVIĆ SE OGLASIO NAKON NOVOG TEŠKOG UDARCA: Dobio je jako loše vijesti, ovo će ga sigurno uzdrmati

Za neke je to iznenađenje, ali sve je više onih koji – nisu šokirani. Novi “problemi” za Novaka Đokovića, iako ove je i očekivao…

Naime, njegovo ime bilo je u ždrijebu, ali medicinsko izuzeće nije prošlo. Novak Đoković povukao se s ‘petog Grand Slama’ Indian Wellsa, a kako stvari stoje neće igrati ni na Miami Openu.

Pa je tako mjesto srpskog tenisača u ždrijebu zauzeo bugarski predstavnik Grigor Dimitrov, a samim time upao je i jedan od “sretnih gubitnika” iz kvalifikacija.

Nedugo nakon što je osvanula velika, ali za mnoge i očekivana vijest, oglasio se i sam Đoković.

“Iako sam bio automatski uvršten na Indian Wells i Miami Open, znao sam kako je malo vjerojatno da ću moći otputovati. Potvrđeno je da se pravila neće mijenjati, pa tako ni neću zaigrati u SAD-u. Sretno onima koji igraju na ova dva sjajna turnira”, poručio je Novak preko Twittera.

Barem je pošteđen drame oko ulaska u državu, a čemu je svjedočio cijeli svijet u Australiji, trakavici koja je sigurno ostavila posljedice.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won’t be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊

