Đoković se ‘nalio alkoholom’, pa zavodio poznatu plavušu, a ona je sad sve razotkrila

Nedavno smo podsjetili na jedan davni događaj, na noćnu avanturu Novaka Đokovića i Marije Šarapove, jednu večer opijanja i ludovanja, a što se tamo točno dogodilo sad je pojavila i sama akterica te zabave, poznata Ruskinja…

Đoković je već dugi niz godina u braku sa suprugom Jelenom s kojom ima dvoje djece, Stefana i Taru, a dok nije bio oženjen, iako je bio u vezi s Jelenom, itekako se ponekad volio “otkačiti”.

Naime, nezaboravan je njegov jedan ludi provod s Marijom Šarapovom, bilo je to još 2007. godine kada je Srbin bio na samom početku svoje karijere.

Novak joj je zapravo uletio s forom da će, ako pobjedi, da će izaći na večeru.

“Dobro, kako god, ali tko je ovaj dječak”, zapitala se tad Ruskinja.

Novak je pobijedio i rekao mi poslije susreta da idemo na večeru. Tad sam bila malo šokirana, ali smo otišli na večeru”, rekla je Marija.

Maria Sharapova says she went to dinner with Djokovic after losing a bet:

“Oh god… I have this funny story with Novak. I remember we had won our first Grand Slams, it was at the time he was getting there, getting to the top & his body was not at the level of his tennis… We… pic.twitter.com/IJjSbLJ1SD









— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 27, 2023