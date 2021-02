ĐOKOVIĆ SAZNAO PROTIVNIKA U FINALU AUSTRALIJE: Rus će pokušati napraviti nemoguće

Autor: Hina

Ruski tenisač Danil Medvedev (ATP – 4.) suprotstavit će se u nedjeljnom finalu Australian Opena u Melbourneu najboljem tenisaču svijeta Novaku Đokoviću, nakon što je u petak u polufinalu nadigrao Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP – 6.) sa 6-4, 6-2, 7-5 za dva sata i devet minuta.

Medvedev je protiv Tsitsipasa došao do 20. uzastopne pobjede, a njegov se niz proteže do prošlogodišnjeg turnira Masters 1000 serije u Parizu.

Ruski tenisač je bio nadmoćan u prva dva seta, a imao je i break na početku trećeg seta (3-1). Tsitsipas je uspio vratiti zaostatak i zaprijetio je preokretom kakav je učinio u četvrtfinalnom dvoboju s Rafaelom Nadalom, kada je nadoknadio dva seta prednosti španjolskog tenisača. No, Medvedev je spriječio takav rasplet breakom u 11. gemu, da bi u sljedećem sigurno odservirao za svoje prvo finale na Australian Openu.

Za 25-godišnjeg Medvedeva će to biti drugo finale na Grand Slam turnirima, nakon što je u finalu US Opena 2019. izgubio u pet setova od Španjolca Rafaela Nadala. Rus će u nedjelju protiv sebe imati osmerostrukog pobjednika Australian Opena, 33-godišnjeg Srbina Novaka Đokovića koji u Melbourne Parku nikada nije izgubio meč, kad je došao najmanje do polufinala.

Bit će to osmi međusobni dvoboj Medvedeva i Đokovića, a u prethodnih sedam Rus je uspio triput biti bolji. Medvedev je slavio sa 6-3, 6-3 i u njihovom posljednjem obračunu, u grupnoj fazi prošlogodišnjeg ATP Finala u Londonu.









Nedjeljni finale će započeti u 9.30 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu.