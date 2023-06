Đoković rastužio hrvatskog izbornika, jako se namučio: Težak test za Srbina, čeka ga spektakl

Novak Đoković ide dalje na Roland Garrosu. Napravio je novi korak na pariškoj zemlji nakon velikog testa koji je bio pred njim u četvrtfinalu, s 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4 protiv Rusa Karena Hačanova, tenisača koji surađuje s Vedranom Martićem, izbornikom hrvatske muške reprezentacije.

Bio je to susret igrača s hrvatskim trenerima s obzirom na to da je na drugoj strani Goran Ivanišević, koji je ovom prilikom imao jake adute računajući na Đokovićevu klasu. Ipak, na terenu je ispalo jako teško, s velikom prijetnjom koju je Hačanov postavio pred srpskog majstora u prva dva seta.

Prva dionica pripala je Rusu, a u drugoj je Đoković prijetio oduzimanjem servisa, ali nije u tome uspio jer je Hačanov ostao čvrst u dva napeta gema kojima je dolazio do 5:5 i 6:6 u drugom setu. Odluka je pala u ‘tie-breaku’ kojim je Đoković prošao bez gubitka poena, što je bila najava dovršetka posla u preostala dva seta.

Dolaskom do cilja protiv ruskog igrača, Đoković je ostvario još jedan jubilej u velikoj karijeri. Sada ima 90 dobivenih mečeva na zemlji Roland Garrosa i nastavlja svoj put prema rekordnom 23. naslovu na Grand Slam turnirima, čime bi ostao sam na vrhu vječne ljestvice među tenisačima.

9️⃣0️⃣ @rolandgarros victories for @DjokerNole 👏

Novak Djokovic comes from a set down to book his place in the #RolandGarros semi-finals 💪🇷🇸@TSSRBIJE pic.twitter.com/6CwFNx7Fe3

— Davis Cup (@DavisCup) June 6, 2023