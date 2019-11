ĐOKOVIĆ PROSTRIJELIO GORANA POGLEDOM: Hrvat mu to nije smio reći

– Apsolutno sav pritisak trenutačno je na Đokoviću jer će Rafa imati veliku bodovnu prednost. Imao je priliku odmoriti se na svom vjenčanju s kojega se nedavno vratio. Ovo je prvi turnir na kojem sudjeluje još od Laver cupa, onda dolaze London i Davis cup. Đoković je taj koji mora juriti i zato prednost dajem Rafi – istaknuo je Rusedski.

Rusedski smatra da će Nadalu početni udarac koji je podigao na viši nivo, u završnici sezone dati prednost u odnosu na Novaka.

– Nadal je napredovao tijekom čitave 2019. godine. Preciznost njegovih servisa je nevjerojatno poboljšana, a servisi su mu i ravniji. Mislim da će to dati prednost Rafi u dvoranskim uvjetima – u Londonu, kao i u Parizu – dodao je Britanac.

Osvrnuo se i na bodovnu prednost koju će Nadal imati u odnosu na Novaka poslije Pariza.

– Ako Novak u finalu Pariza pobijedi Rafu, Španac će pred London imati 68 bodova prednosti, što znači da Đoković mora nadati da će Nadal imati teške protivnike protiv kojih ne voli igrati. Puno stvari se mora poklopiti da Novak završi na prvom mjestu – rekao je Rusedski.

S druge strane, Daniela Hantuchova vjeruje da su šanse Đokovića nešto veće nego što to predstavlja Rusedski.

– Moram istaknuti poboljšanje Novakovih sposobnosti na mreži. Mislim da je to nešto na čemu je radio s Ivaniševićem i da on to sada radi prirodno, a ne iz moranja. Kad god ima šansu doći na mrežu to i uradi – tako da vjerujem da će osvojiti titulu – poručila je Slovakinja.

Srpski tenisač je u četvrtfinalu Mastersa u Parizu demonstrirao silu protiv supertalentiranog Tsitsipasa, a Hantuchova vjeruje da ovakvom igrom, Novak može zastrašiti svakog rivala..

– Ovo nije bila samo poruka Rafi, već i ostalim momcima koji će u Londonu igrati završni Masters. Radi se o poštovanju u svlačionicama. Ukoliko nastavi s ovakvom igrom u Londonu će hodati uzdignute glave. Isto kao što je to bio slučaj na početku godine, kada je igrao briljantan tenis – rekla je Hantuchova.