ĐOKOVIĆ PORUČIO IVANIŠEVIĆU: ‘Potrebna ti je pomoć na biljarskom stolu’

View this post on Instagram

Post match drama on the billiard table. I am challenging the call. Goran is really desperate for some help with his billiard skills. It has been quite a while since the last win for him. He forgot the taste of it.. I know it hurts. But he is tough guy, he needs to go through the pain. Good days ahead for him.. maybe 🤣🤣🤣💪🎱 Drama na bilijarskom stolu večeras. Goranu je stvarno potrebna pomoć sa bilijarskim veštinama. Prošlo je dosta vremena od njegove poslednje pobede. Zaboravio je kakav je to osećaj. Znam da boli Gorane, ali izdrži. Jak si ti čovek. Dobri su dani pred tobom… Možda 🤣🤣🤣💪🎱