Đoković pomeo Talijana u ATP Finalu, Srbin dominira svjetskim tenisom

Novak Đoković ušao je u strašnu formu na kraju 2023. godine i u dva dana savladao je dva igrača koji su od Srbina mlađi više od 1o godina pa je prvo jučer u polufinalu pomeo Alcaraza u dva seta, danas je u finalu ATP Finalsa u Torinu isto doživio i Jannik Sinner.

Mladi Talijan nadao se kako bi mogao pobijediti Đokovića, kao što ga je iznenadio na početku turnira, ali Srbin nije ostavio niti trunku prilike Sinneru, kojeg je dobio u dva seta 6:3 i 6:3.

Đoković je dominantno krenuo u meč, prvi set dobio je lako, za samo 38 minuta bilo je 6:3 za prvi reket svijeta, a isto se nastavilo i u drugom setu, koji je otišao na stranu Srbina.

Dominacija Srbina

Đoković je odmah napravio break u drugom setu i poveo je s 2:0 u gemovima, da bi nakon toga svaki tenisač osvojio svoj servis, sedma igra bila je najnapetija, trajala je 16 minuta, Sinner spasio tada dvije break lopte, ali je Đoković napravio break u devetoj igri i slavio i u drugom setu s 6:3.

