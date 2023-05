ĐOKOVIĆ OVAKVU PRILIKU VIŠE NEĆE IMATI! Velika stvar se otvara Srbinu, ali znao si je on svejedno zabijati autogolove…

Autor: Ivor Krapac

Teško je to bilo zamisliti ili predvidjeti manje od dva tjedna prije nego turnir počne, ali ispalo je tako da je ovogodišnji Roland Garros pogođen s puno neizvjesnosti. Potpuno je otvoren, a u takvoj situaciji, sa svojim velikim ambicijama i sa šansom koju ne bi smio propustiti u Pariz će doći Novak Đoković, gladan velikih uspjeha i proslave velikog trofeja, kao i uvijek.

Otkako je u siječnju slavio na tvrdoj podlozi Australian Opena, sve je za Đokovića bilo usmjereno upravo prema novom izazovu koji uskoro dolazi. Čeka ga napad na povijesni uspjeh s obzirom na to da može ostati sam na vrhu vječne ljestvice muških pobjednika na Grand Slam turnirima, a od toga nema većeg motiva jer srpskom teniskom asu ništa drugo u karijeri više nije ispred tog velikog cilja, ispred lova na najveće trofeje.

Novac je važan, ali novac ipak nije u prvom planu jer je Đoković već zaradio dovoljno i za nekoliko života, približno 153,5 milijuna eura u karijeri samo od turnirskih nagrada. Manje su bitni svi ostali turniri koji donose zaradu i šansu za rekorde ispod Grand Slam razine, manje je bitna reprezentacija jer već ima trofej u Davis Cupu, sve je sada usmjereno samo na novi napad na jednom od četiri najveća svjetska turnira…





Uvijek poseban izazov

Za Đokovića, nema većeg izazova od onog koji mu donosi igranje na pariškoj crvenoj zemlji jer tako govori njegova povijest nastupa na Grand Slam turniru u glavnom francuskom gradu. Roland Garros mu je bio bolna točka jer je godinama dolazio na mjesto na kojem je glavni Rafael Nadal, veliki Španjolac često je bio nepremostiva prepreka, ali nije bio jedina.

Đoković je gubio i od drugih, a do kraja je odlazio dva puta, što je za njegovu veliku karijeru skroman rezultat, s nastupima na podlozi koja za tempo izmjena kakav voli ipak nije idealna. Draže mu je kad je brže, kao što bude slučaj na tvrdoj podlozi ili na travi koja je danas takva da se više ne igra nenormalno brzo, s fokusom na servise, voleje i brzo rješavanje poena.

Je li Đoković tu enigmu zemlje dobro riješio? Dvaput je slavio s trofejem na pariškom Grand Slam turniru, bilo je to 2016. godine i preklani, no sada je ponovno suočen s teškim pitanjem o podlozi koja mu nije idealna – i to u situaciji u kakvoj se za njega otvara jako puno.

Otvaranje velike prilike sugeriraju rezultati koje ovog proljeća imaju rivali. Nitko nije bez mane iako u sadašnjoj situaciji jedan konkurent ipak odskače, nadajući se da može biti na tragu velikog sunarodnjaka Nadala. Svoju kandidaturu za slavlje u Parizu je itekako istaknuo Carlos Alcaraz, odnedavno 20-godišnjak, no ni on nije bez mane…

Sasvim neočekivano posrtanje

Za mladog Španjolca, dosadašnji ovogodišnji učinak na zemlji bio je baš idealan sve do jednog neočekivanog poraza nakon kojeg su se otvorili upitnici. Došao je u ranoj fazi puta u kojem se Alcaraz nadao trofeju u Rimu, s potencijalnim susretom s Đokovićem u završnici turnira. Sve planove mladog asa je u Italiji sasvim neočekivano poremetio Mađar Fabian Marozsan, igrač iz kvalifikacija, 135. na svijetu, koji je svojom pobjedom pokazao da ni Alcaraz nije baš neranjiv na zemlji.

Ranije u sezoni na zemljanim terenima, za mladog Španjolca je sve išlo sjajno. Slavio je u Barceloni, potom i u Madridu, no na tim turnirima nije bilo susreta s Đokovićem iz kojeg bi se moglo izvući nešto više o tome kako stoje stvari između njih dvojice.









Nema ni puno međusobne ranije povijesti, samo s jednim dvobojem u kojem su se sreli, lani u polufinalu Madrida, kada je Alcaraz svladao srpskog teniskog majstora baš ‘za dlaku’, sa 6:7(5), 7:5, 7:6(5). Teško je moglo biti neizvjesnije od toga.

Alcaraz je s dva svoja ovogodišnja zemljaška naslova iskočio. Još jednom je pokazao klasu uz koju je lani izbio na prvo mjesto na svijetu i bio je pobjednik US Opena, ali ostat će i taj udarac iz Rima koji u njegovu slučaju otvara upitnike.

Svi ostali – u drugom planu

Dok se gleda prema Parizu, Đoković će doći pun želje, jako gladan novog uspjeha, a Alcaraz se nada da srpskom asu može poremetiti planove i doći do drugog trofeja u karijeri na Grand Slam turnirima. Među ostalima iz svjetskog vrha, svi su ipak u drugom planu, uključujući Norvežanina Caspera Ruuda, lanjskog finalista Roland Garrosa, koji svoj ovosezonski put na zemlji nije počeo dobro – s porazima prije četvrtfinala u Monte Carlu, Barceloni i Madridu.









Forma u prvom dijelu sezone sugerirala bi da svoje šanse ima i Danil Medvjedev, no za Rusa je uglavnom tako sve dok se ne igra na zemlji. Na tvrdoj podlozi je bio sjajan, a potom je stalo na terenima na kojima ne voli igrati. Crvena prašina mu je uvijek bila veliki problem.

Svoju nadu imaju i drugi, poput Danca Holgera Runea koji je Đokovića svladao u Rimu. Mnogi će doći sa svojim ambicijama, a dok se gleda prema Parizu, odjeknulo je da ove godine neće biti Rafaela Nadala, koji je to objavio u bolnom obraćanju pred novinarima.

Nije to bilo veliko iznenađenje. Nadala ipak već dugo prati ozljeda, a da nije dobro, bilo je potvrđeno i nedavno, prije nego je veliki Španjolac objavio da propušta Roland Garros.

Isplivao je video koji je prikazao kako se ‘kralj zemlje’ na terenu za trening držao za koljena, što je sugeriralo da je daleko od 100 posto svojih mogućnosti dok je trajala utrka s vremenom – koju je na koncu izgubio.

Llegan imágenes preocupantes del entreno de hoy de Rafa Nadal. Los plazos de recuperación del psoas hace tiempo que dejaron de cumplirse, y parece evidente que sigue más lejos de su 100% de lo que pensábamos. Roland Garros, en poco más de 15 días. pic.twitter.com/DG1m619B2o — Hugo Durán (@CroniSport) May 11, 2023

Španjolski majstor ovog puta nije mogao do čudesnog oporavka, nakon ranijih sličnih slučajeva poslije kojih je slavio velike pobjede. Bilo je takvih situacija i na zemlji Roland Garrosa, na kojoj Nadal pamti rekordnih 14 naslova sa zapanjujućim omjerom 112-3 u dobivenim i izgubljenim mečevima.

Đoković ima jake argumente

Ako se pogleda ovogodišnji učinak prije dolaska u Pariz, ni za Đokovića stvari ne stoje idealno s obzirom na to da porazi poput onih od Lorenza Musettija u Monte Carlu i od sunarodnjaka Dušana Lajovića u Banjoj Luci pokazuju da tu treba još puno toga ‘uštimati’. Pokazalo se to i u Rimu u porazu od Holgera Runea, na turniru na kojem se počelo pričati i o problemu s rukom, s nadom Đokovićevih navijača da ga to ipak neće previše usporiti.

U ritmu nastupa na ovogodišnjim turnirima na zemlji, Đoković ipak do sada nije propustio previše. Bilo je dovoljno mečeva, što govori da ima i jake argumente u lovu na svoj treći trofej na zemlji Roland Garrosa.

Ako će biti zdrav, rezultati s ranijih turnira Đokoviću ne moraju značiti puno jer je nastup na Grand Slam razini za njega ipak posebna priča. Može ući u povijest, u prilici je postati samostalni rekorder na vrhu vječne ljestvice najboljih, što je glavni cilj koji mu preostaje u sadašnjoj fazi karijere.

Stigao se u dosadašnjem tijeku sezone čak i odmoriti s obzirom na to da je prisilno propustio nastupe u Indian Wellsu i Miamiju jer nije cijepljen protiv koronavirusa, a taj dodatni predah s punjenjem baterijama za Đokovića sada i nije toliko loš.

Puno toga govori u korist srpskog teniskog asa, čeka ga prilika u kakvoj bi posrtanje donijelo bolni udarac…