Đoković otvoreno progovorio o operaciji i nepoznatim detaljima: ‘Zvao sam i Ibrahimovića’

Novak Đoković uspio se ekspresno oporaviti od ozljede koljena za koju se mislilo da bi ga mogla udaljiti od nastupa kako na Wimbledonu, tako i od Olimpijskih igara u Parizu.

Ozlijedio se Đoković na Roland Garrosu, a operaciji meniskusa koljena podvrgnut je 5. lipnja. S rehabilitacijom je krenuo odmah i brzo se vratio na teren i pokazao svima da je ozljeda iza njega.

Tako je nedavno na ekshibicijskom turniru pobijedio Rusa Danila Medvedjeva (6:3, 6:4), a potom se zahvalio liječnicima, a posebice čovjeku koji ga je operirao. Njega je nazvao MVP-om.

Always a pleasure playing with you my friend. And having some laughs. Good luck 🍀 for Wimbledon. pic.twitter.com/xkyZm7LQVX

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 28, 2024