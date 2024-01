Đoković ogolio dušu: ‘Reći ću vam zašto me navijači toliko ne vole, to im se posebno zamjerilo’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Novak Đoković dao je veliki intervju za The Times u kojem je tijekom razgovora zapravo objašnjavao je li mu stalo da ga navijači vole. U njemu je po tom pitanju ogolio dušu kao nikad prije i objasnio kako stvari stoje i zašto ga po njegovom mišljenju nisu nikada voljeli kao njegove najveće rivale Rogera Federera i Rafaela Nadala.

“Sva najveća rivalstva u sportu su u dvoje,a ne u troje. U nogometu su to recimo Ronaldo i Messi, pa mislim da je to jedan od razloga zašto nisam bio u cijeloj priči. Također, ne dolazim iz neke od zemalja sa zapada i nikad se nisam bojao reći da ih želim pobijediti i biti najbolji na svijetu. Rekao sam to kao tinejdžer i mislim da se to nije dopalo mnogima, uključujući Federera i Nadala, tako da sam odmah u startu bio izvan kruga i mnogi su mi zbog toga sudili. Možda zato nisam bio voljen kao oni”, otkrio je Đoković.

Upitan je Đoković je li želio da ga navijači vole u trenucima kada se počinjao baviti tenisom? “To daje energiju, vjetar u leđa i lakše ti je igrati. U puno mečeva publika nije bila na mojoj strani, bili su protiv mene i morao sam naći načina kako se boriti s time i uspijevao sam, iako ne uvijek. Imam osjećaj da kada sam u tome uspio, da se to odrazilo na rezultat. Ali nisam uvijek uspijevao biti miran, lomio sam rekete, na što nisam ponosan i nemam problema priznati pogrešku. I ja sam samo ljudsko biće koje griješi”, objasnio je Đoković.

Jedno im se posebno zamjerilo

A kako razmišlja danas, želi li da ga navijači vole? “Na početku karijere sam se trudio biti povezaniji s publikom na mjestima gdje su više voljeli Nadala ili Federera ili Andyja Murrayja. Ali istovremeno sam razumio da postoje razni faktori zašto za mene neće navijati kao za njih. Tada sam se pitao trebam li i dalje nastaviti osvajati publiku? Odlučio sam da ću biti više ono što sam ja, bilo da im se to sviđa ili ne.”

Jedan od razloga za koji Đoković smatra da se zamjerio navijačima i pojedinim tenisačima su imitacije. To je radio u ranoj fazi karijere, a onda je prestao. Smatra da su mu to zamjerali i Federer i Nadal. “Mislili su da to radim da bih se svidio ljudima, ali to nije istina. Radio sam to jer sam uživao u tome, ali sam u određenom trenutku prestao jer sam htio imati dobar odnos s rivalima, nisam želio da misle da ih ne poštujem. Vidio sam kako me gledaju i shvatio da su uznemireni. Rekao sam, ok, ovo neću više raditi da ih ne živcirami tako sam prestao.”

Danas je Đokoviću 36 godina, osvojio je rekordnih 24 Grand Slama i najbolji je tenisač svijeta. Do kada misli igrati? “Oduvijek sam vodio brigu o svom tijelu kako bih bio čim dugovječniji. Jesam li očekivao da ću s 36 godina osvojiti tri od četiri Grand Slama? Ne. Netko je nedavno podijelio moj intervju u kojem sam rekao da ću u mirovinu s 32 godine. Sada želim igrati i nakon 40. godine”, zaključio je Đoković.