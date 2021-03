ĐOKOVIĆ ODUSTAO OD MIAMIJA: Turnir je ostao bez trećeg velikog igrača

Svjetski broj jedan Novak Đoković otkazao je nastup na turniru u Miamiju pošto još nije izliječio ozljedu mišića, a srpski tenisač nije igrao još od finala Australian Opena, dok će mu povratnički turnir biti u Monte Carlu u travnju.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 19, 2021