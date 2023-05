ĐOKOVIĆ OČI U OČI S VUKOM, ’10 SEKUNDI SMO SE GLEDALI’! ‘Jak osjećaj sam imao, bilo je ovo za mene jako važno’

Nije tajna da Novak Đoković voli prirodu, ponekad iz nje izvuče pouku, ponekad na svojim putovanjima vidi i nešto što smatra misterioznim, teško objašnjivim, a bilo je tako i u jednoj situaciji koju je ispričao u Italiji, za vrijeme ovotjednog boravka u toj zemlji gdje je igrao na ATP Masters 1000 turniru u Rimu.

U razgovoru za list Corriere della Sera, jedna od tema bila je iz prirode, sa susretom o kojem je Đoković donio detalje. Bio je oči u oči s vukom, osjetio je i strah, a probao se držati jednog savjeta kako u takvoj situaciji postupiti.

Prošlo je od toga već dugo. Sada je srpski teniski as na pragu sutrašnje proslave 36. rođendana, ali još dobro pamti taj dan.





‘Osjećao sam dubok strah’

“Jednom sam kao dijete sreo vuka u šumi. Osjećao sam dubok strah, rekli su mi da se u takvim slučajevima morate polako vratiti, ali da ih pritom ne izgubite iz vida”, prisjetio se Đoković.

“Gledali smo se 10 sekundi, bilo je to najduže u mom životu, a onda je skrenuo ulijevo i otišao. Imao sam tada vrlo jak osjećaj koji me nikad nije napustio, vezu duše i duha”, nastavio je Đoković u svojoj priči za talijanski list.

“Nikad nisam vjerovao u slučajnosti, a mislim da nije ni taj vuk. Za mene je to bio vrlo kratak, ali vrlo važan susret”, dodao je srpski teniski as.

Posebna simbolika

Govorio je Đoković i o simbolici koju vuk za njega ima kao Srbina i vjernika.

“S tim vukom sam nekako ostao povezan, bilo je to i zbog toga što je vuk za Srbe sveta životinja, naša totemska životinja. To je simbol nacionalne tradicije, vjere predaka koja prethodi kršćanstvu, to je religija prije religije”, opisao je srpski teniski majstor što za njega znači vuk.