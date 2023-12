Đoković nije želio odgovoriti na pitanje, ispravio je voditeljicu i dobio ovacije

Novak Đoković predvodio je srpsku tenisku reprezentaciju do pobjede na United Cupu u Perthu protiv Kine. Slavila je Srbija 2:1 u susretu skupine E. Prvi tenisač svijeta je u pojedinačnom dvoboju nadigrao Zhizhena Zhanga (ATP – 58.) sa 6-3, 6-2, potom je Qinwen Zheng (WTA – 15.) sa 6-4, 6-2 svladala Olgu Danilović (WTA – 119.).

Prsudila je na kraju igra parova u kojoj je srpska kombinacija bila bolja sa 6-4, 1-6, 10-6. Nakon meča oglasili su se i Đoković i Danilović. Voditeljica je prvo postavila pitanje Đokoviću, na što je on reagirao, ukazao da dame imaju prednost, pa je tako Danilović prva dobila riječ, a Đoković ovacije.

“Ovo je bila moja najveća želja, da igram sa Novakom i pobijedim. Prvo, hvala svima, što ste ostali i što ste ovde sa nama na novogodišnju večer. Dala sam sve od sebe i tako sam sretna što ovako završavam ovu godinu”, izjavila je Danilović.

“Australia is my happy place!” 😁

No better way for Novak Djokovic to welcome the new year than a win on his United Cup debut in Australia! 🇦🇺🎉 pic.twitter.com/jv8ouqQDyn

— Eurosport (@eurosport) December 31, 2023