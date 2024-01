Đoković neugodno iznenadio Srbe: ‘Donio je šokantnu odluku, koja za njega može biti kobna’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Poraz od Jannika Sinnera u polufinalu Australian Opena ostavio je traga na Novaku Đokoviću. Talijanski tenisač savladao je Srbina s 3:1 u setovima, a Đoković je nakon ovakvog raspleta odlučio povući se sa svih turnira u veljači.

Na isti dan kada je izgubio od Sinnera iz njegovog je tima stigla informacija da se sljedeći nastup očekuje u Indian Wellsu koji započinje 6. ožujka. To znači da će sljedeće tjedne Đoković odmarati nakon razočaranja u Australiji, a to bi ga moglo koštati gubitka broja jedan na ATP ljestvici piše Blic u tekstu pod naslovom: “Šokantna odluka za Đokovića! Noleta nećemo dugo gledati, a to može biti kobno za njega.”

Na idućoj će ljestvici njegova prednost nad Španjolcem Carlosom Alcarazom iznositi 600 poena. U nadolazećem periodu Alcaraz brani 550 poena u Buenos Airesu i finale u Rio de Janeiru, a ukoliko ih uspije obraniti, te ostvari dobre rezultate na drugim turnirima, mogao bi opet prestići Đokovića.

Uz Alcaraza prijeti i Medvedjev

U teoriji bi Đokovića mogao prestići i Danil Medvedjev, ali samo ako osvoji Australian Open i osvoji velik broj bodova u veljači u kojoj brani tri naslova. Dakle, bit će mu jako teško obraniti sve bodove, ali nije za vjerovati da će na svima i nastupiti.

“Šokiran svojom razinom igre, ništa nisam igrao kako treba, ovo je jedan od najgorih mečeva koje sam ikad odigrao na Grand Slam turnirima. Pohvale za njega jer je neke stvari radio bolje od mene”, pričao je Đoković nakon poraza od Sinnera.

“I dalje imam velika očekivanja od drugih Grand Slamova i Olimpijskih igara. Početak je sezone i ovo nije osjećaj na koji sam navikao. Većinu svojih sezona sam počeo s Grand Slam naslovom, sad je drukčije. Ovaj turnir nije bio po mojem standardu, nisam bio na uobičajenoj razini, ali to ne znači da je ovo početak kraja”, dodao je srpski tenisač.