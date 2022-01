ĐOKOVIĆ NALETIO NA NOVU DRAMU: Sletio u Australiju, nitko ne zna smije li ostati

Novak Đoković doputovao je u Australiju kako bi sudjelovao na Australian Openu koji počinje za tjedan i pol, 17. siječnja, no po slijetanju, prvog tenisača svijeta dočekali su problemi.

Đoković nema podršku australskih vlasti za boravak u njihovoj zemlji, a razlog za to jest priča za koju se vjerovalo da je došla do kraja dobivenom dozvolom za nastup na Australian Openu. Svjetski broj jedan tu je dozvolu dobio iako nije cijepljen protiv koronavirusa, što je uvjet za igranje. Zeleno svjetlo stiglo mu je zbog posebne iznimke zbog njegovog zdravstvenog stanja, točnije, zbog bolesti celijakije koja je bila okidač za dobivanje posebne iznimke za nastup, unatoč necijepljenju.

Đoković je dobio zeleno svjetlo nakon što su njegove argumente uvažili neovisni stručnjaci koji su se o tome očitovali, o čemu je izvijestio Craig Tiley, prvi operativac Australskog teniskog saveza. No, sada problem predstavlja viza za boravak u zemlji, što bi prvom tenisaču svijeta moglo ugroziti ostanak, ako se taj problem ne riješi.

U slučaju dobivanja vize, presudan je stav australskih vlasti, a ne stručnjaka koji su dali svoj stav da Đoković može igrati na Australian Openu s posebnom iznimkom za necijepljene. Odgovor što će se dogoditi dalje za sada nije poznat, ali Đokoviću je s ovakvom odlukom stigao novi udarac nakon dugog leta od kuće, po odlasku iz Srbije.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

1/2









— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022