ĐOKOVIĆ MAŠTA O REPREZENTACIJI JUGOSLAVIJE: ‘Bila bi to najjača momčad na svijetu!’

Autor: F.F

Novak Đoković danas je održao konferenciju za novinare te je razgovarao o Olimpijskim igrama te se osvrnuo na košarku u regiji. Novinari su ga pitali može li srpska reprezentacija parirati nezaustavljivim Amerikancima.

Prvi tenisač svijeta priprema se za Roland Garros, gdje ga čeka težak posao jer, ukoliko svi prođu, prije finala mogao bi se sastati s Federerom i Nadalom.

Nakon što je prokomentirao srpsku košarku, malo je zamaštao.

‘To bi bio dream-team’

Đoković je, kao i mnogi s Balkana, maštao o tome kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije:

“Amerikanci su odlični, o tome se nema što raspravljati, ali s obzirom na to da su naši košarkaši među najboljima na svijetu, mislim da bi im mogli parirati. Micić je MVP Eurolige, a Jokić bi to trebao postati u NBA ligi, Dončić je nevjerojatan, a sjajni su i Bogdanović, Dragić, Nurkić…Kao i svaki drugi sportaš, a i mnogi ljudi na Balkanu, maštam o tome kako bi izgledalo da smo svi ostali zajedno, pogotovo u košarci. Kako bi to moćno izlgedalo, kakav dream-team bi to bio. Najjača momčad na svijetu”, rekao je prvi reket svijeta.