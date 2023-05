ĐOKOVIĆ LUDUJE SA KOSOVOM, MAJSTOR ZA AUTOGOL! Traže žestoku kaznu i automatsku suspenziju, a neki žele i deportaciju!

Novak Đoković po tko zna koji put uporno sebi zabija – autogol. Umjesto da radi ono u čemu je najbolji na svijetu, vjerojatno ubrzo i svih vremena na teniskim terenima, najpoznatiji Srbin totalno neočekivano bavi se – politikanstvom.

Naime, ako ste slučajno propustili, Novak je u ponedjeljak, nakon pobjede protiv srpskog Amerikanca Aleksandra Kovačevića, ispisao poruku na kameri:

“Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju!’.

Dakako, zapalio je požar koji se ne gasi. Društvene mreže su eksplodirale, ali sve je to izazvalo i političke reakcije čelnika iz te mlade europske države.

A sve je krenulo još prije nekoliko tjedana kad je u Rimu talijanskim medijima najavio da će djecu krstiti na Kosovu, a sad je, u “prime time” terminu, sve šokirao. Najviše dakako stanovnike Kosova, kojima je još jednom oduzeo njihovu zemlju i pripojio je “majci Srbiji”.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 29, 2023