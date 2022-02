ĐOKOVIĆ KOD VUČIĆA: ‘Ma bježi Novak, vraćaj se ti odmah u svoju Srbiju!’

Novak Đoković posjetio je predsjednika Srbije. Vučić se prvi obratio novinarima…

“Primio sam sve velike državnike, Putina puno puta, ali ovako nešto dugo nisam vidio. Došao je netko puno veći od nas, želim mu reći veliko hvala što si danas ovdje. Ovo se nikada nije desilo, da novinari stoje u tri reda, to govori što predstavljate našem narodu i Srbiji. Predstavljate našu zemlju na najvećoj sceni. Hvala za veliku borbu u Australiji.

Novak i ja smo se čuli prvog jutra, rekao sam mu: ‘Hajde, Novače, vraćaj se nazad. Što ćeš tamo, dođi u Srbiju’. Pokazao je koliko želi pokazati se na sportskom planu. Kada je Medvedev rekao da su ubili dječaka u njemu, neki su pokušali da ubiju srce dječaka i djevojčica u ovoj zemlji. Moja molba za vas… Mi se svi nadamo da ćete preteći Nadala i Federera.”

‘Nije se osjećao usamljeno’

Nismo znali za koga da navijamo u finalu, pomalo smo navijali za Medvedeva, ali vi ste najbolji i godinama i godinama to neće nitko moći preteći. Mi smo spremni kao država pomoći budućnost tenisa. Nećemo imati Đokovića za 20-30 godina, ali neka nova djeca bi trebala braniti trobojnicu. Hvala vam na tome što ste uvijek uz Srbiju.”

Potom je Novak preuzeo riječ.

“Zahvaljujem se na dobrodošlici. Danas sam se želio vidjeti s vama kao građanin Srbije da vam se zahvalim na podršci, kao i svim institucijama za vrijeme nemilih događaja u Australiji. Iako sam bio sam u pritvoru, nisam se osjećao usamljeno, imao sam podršku obitelji, prijatelja, cijelog srpskog naroda.

Puno dobronamjernih ljudi iz cijelog svijeta su pokušavali osobnim i javnim putem olakšati mi neočekivan boravak u Australiji. Niste imali obavezu pružiti mi podršku, ali želim da znate da osjećam veliku zahvalnost što ste se zauzeli za mene, sebe stavili u kompromitirajuću situaciju.









To se cijeni i poštuje, dugo ću to pamtiti i moja veza i moj odnos prema srpskom narodu jača iz dana u dan. Ove okolnosti koje su me zatekle u Australiji su me naučile i ta veza će biti do vijeka. S obzirom na to da se nisam oglašavao, molim za strpljenje, u narednih sedam do 10 dana ću se obratiti detaljnije o svemu onom što se događalo u Australiji.”