ĐOKOVIĆ JE NEZAUSTAVLJIV! Ovakvu podudarnost svijet još nije vidio

U 17. međusobnom susretu između Đokovića i Francuza Gaela Monfilsa, Gal je nastradao i rekordni 17. put!

Bio je ovo ujedno i 17. susret Đokovića u 2020. godini i 17. pobjeda, čini se da je Srbin naprosto nepobjediv.

Tako će u finalu ATP turnira tenisača u Dubaiju igrat će Grk Stefanos Tsitsipas i Srbin Novak Đoković.

Tsitsipas je u prvom polufinalu uvjerljivo nadigrao Britanca Daniela Evansa sa 6:2, 6:3, dok je potom Đoković svladao Francuza Gaela Monfilsa sa 2-6, 7-6 (8), 6-1.

17th win in 17 meetings!

Novak Djokovic defeats Gael Monfils for the 17th time 2-6 7-6 6-1 to join Stefanos Tsitsipas in Dubai final #DDFTennis pic.twitter.com/srfm2YLost

