Đoković izborio polufinale, pa napravio šou: ‘Visiš naopačke 33 minute i osvojiš Grand Slam’

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena slavljem u četvrtfinalu protiv Amerikanca Taylora Fritza 7:6(3), 4:6, 6:2, 6.3 nakon četiri sata igre. U teškim uvjetima na temperaturi od 30 stupnjeva Celzijusevih Đoković je protiv Fritza stigao do devete pobjede u isto toliko međusobnih mečeva.

U prva dva seta srpski tenisač se mučio. U prvom setu spasio je dvije set-lopte, a u drugom je Amerikanac bio bolji. Prvi break napravio je na otvaranju trećeg seta nakon 15 neiskorištenih break-prilika.

“Igrao je kvalitetan tenis, gađao je blizu linije i tjerao me da budem u igri. Teško je bilo naći tajming, sunce je bilo jako. Umoran sam, iscrpljen. Veliki aplauz za Fritza, zaslužio ga je, igrao je fantastičan tenis”, rekao je Đoković nakon meča.

