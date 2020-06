Đoković i Zadar se vole: On pobjedički otvorio Adria Tour, publika mu skandirala!

Autor: N.M.

I najbolji tenisač svijeta Novak Đoković uspješno i pobjednički otvorio je nastup na Adria Touru u Zadru. S 2-0 u setovima (4:3, 4:1) pobijedio je sunarodnjaka Peđu Krstina, 246. igrača svijeta. Svaki se set, naime, igra na četiri dobivena gema. Pubilika u Zadru je jedva dočekala nastup Đokovića. Skupilo ih se na tribinama u Zadru gotovo 5000 i zdušno su ga bodrili, a i on je tražio podršku. Loše je krenuo u susret i gubio je 3:1 no uspio se vratiti na 3:3 i u tie-breaku sa 7:3 zaključio prvi set. U drugom setu je rutinski odradio posao do kraja uz ovacije i veliki pljesak zadrske publike.

“Loše sam ušao, ali vratio sam se na kraju prvog seta. Hvala publici, sjajni ste bili. Prvi put sam u Zadru. Od kada smo sletjeli svi su ljubazni i gostoprimljivi prema nama. Hvala vam puno”, rekao je najbolji tenisač svijeta nakon pobjede. Večeras u 21 sat čeka nas dvoboj Đokovića i Borne Ćorića, i zasigurno se očekuje još bolja atmosfera na stadionu na Višnjiku.