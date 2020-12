Dodig je ambasador Marijinih obroka: ‘Pomagali su mi ljudi koji su vjerovali u mene, a sada bih ja želio pomoći djeci koja žive u iznimnom siromaštvu’

Autor: T.Š.

Profesionalni tenisač Ivan Dodig novi je ambasador Marijinih obroka čime se pridružuje međunarodnoj obitelji koja danas hrani preko 1.6 milijuna djece u najsiromašnijim zemljama svijeta.

Sa svojih 35 godina, Dodig ima iza sebe pobjedu na Grand Slam turniru iz 2015. kada je osvojio French Open u parovima s Marcelom Melom, kao i naslov pobjednika mješovitih parova na Roland-Garrosu 2018. i 2019. s Latishom Chan. Druga važnija ostvarenja u njegovoj dvanaestogodišnjoj ATP karijeri uključuju sudjelovanje i pobjede na Davis Cupu za Hrvatsku 2018. te 29. mjesto na ATP pojedinačnoj ljestvici muškaraca i 4. mjesto na ljestvici parova.

Iako igra za Hrvatsku, Ivan Dodig je rođen u Bosni i Hercegovini, u Međugorju, mjestu u kojem Marijini obroci imaju svoje korijene. Marijini obroci plod su Međugorja. Upravo tu u ovom marijanskom svetištu, koje svake godine posjete milijuni hodočasnika, svoje nadahnuće pronašli su mnogi ljudi koji su bili uključeni u prve projekte Marijinih obroka uključujući i osnivača ove organizacije, Magnus MacFarlane-Barrow, koji je ovaj rad pokrenuo 1992. godine s dostavom prve humanitarne pomoći ratom pogođenoj Bosni i Hercegovini.

Dodig kaže da ima nekoliko razloga zbog kojih se želi uključiti u rad Marijinih obroka: „Dolazim iz male zemlje gdje nije lako ostvariti međunarodni uspjeh u sportu. Morao sam uložiti dosta napora kako bih dokazao svoje potencijale. No, tijekom tog puta, pomagali su mi ljudi koji su vjerovali u mene – moji roditelji, obitelj i prijatelji. Sada bih ja želio pomoći djeci koja žive u iznimnom siromaštvu – pomoći im tako što ću im dati glas na globalnoj razini i pokazati da ima ljudi kojima je stalo do njih.

„Ja sam tenisač, ponosni otac i suprug. Podupirući Marijine obroke, suosjećam sa svim onim roditeljima koji se bore kako bi prehranili svoju djecu i omogućili im da ostvare svoje potencijale. Želim podići razinu svijesti o ovoj predivnoj misiji te potaknuti druge kako bi se uključili i ponudili ovim obiteljima bolju budućnost.“

Marijini obroci su međunarodna humanitarna organizacija koja u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta omogućava djeci hranjivi obrok na mjestu njihova obrazovanja. Hrana pomaže djeci da se koncentriraju na učenje i prate nastavu. Djeca dolaze u učionicu, gdje mogu steći osnovno obrazovanje koje bi moglo biti njihova karta za bijeg iz siromaštva.

Magnus MacFarlane-Barrow, osnivač Marijinih obroka, kaže: „Iznimno nam je drago što možemo izraziti dobrodošlicu Ivanu u obitelj Marijinih obroka. Postoji jako puno potencijala u našem zajedničkom radu, pa se zahvaljujući njegovom međunarodnom profilu i dosezima nadamo da će više ljudi saznati za naš rad i uključiti se u ovaj projekt. Jako smo zahvalni za Ivanovu podršku.“

Vijest o ovome dolazi na koncu godine koja je bila puna izazova za Marijine obroke, tijekom koje je ova organizacija morala prilagoditi svoje programe prehrane, radeći s lokalnim zajednicama kako bi se omogućila sigurna raspodjela porcija hrane koju su roditelji kuhali kod kuće, te kako bi djeca koja su najviše u potrebi mogla imati svoje obroke iako škole nisu bile otvorene.

Kako se škole polako otvaraju, Marijini obroci nastavljaju ispunjavati svoje obećanje obroka za više od 1,6 milijuna djece koja se oslanjaju na njihov program prehrane, te i dalje nastoje doprijeti do sljedećeg djeteta koje čeka obrok, sve dok to sredstva budu dopuštala. S obzirom na više od 59 milijuna djece koja su sada u osnovnoškolskoj dobi, a nisu u školama jer su siromašni i nemaju za to mogućnost, rad ove organizacije zapravo tek započinje.

O Marijinim obrocima

Marijini obroci jednostavna su ideja koja djeluje. Organizacija osigurava jedan obrok dnevno na mjestu obrazovanja kako bi privukla kronično siromašnu djecu u učionice, gdje dobivaju

obrazovanje koje će im u budućnosti biti izlaz iz siromaštva.

U normalnim okolnostima, Marijini obroci omogućavaju svakodnevne obroke djeci u okviru školskih programa prehrane u 19 zemalja: Malaviju, Liberiji, Zambiji, Zimbabveu, Haitiju, Keniji, Indiji, Južnom Sudanu, Ugandi, Etiopiji, Beninu, Libanonu, Siriji, Mjanmaru, Tajlandu , Ekvadoru, Nigeru, Madagaskaru i Rumunjskoj.

Kada su se škole zatvorile zbog pandemije Covid-19, ova humanitarna organizacija provodila je raspodjelu paketa hrane i higijenskih potrepština u lokalnim zajednicama. Kroz ove distribucije,

Marijini obroci nastavili su dosezati gotovo svu djecu koja su i prije pandemije bila uključena u program prehrane Marijinih obroka, omogućujući roditeljima ili skrbnicima da djeci kod kuće kuhaju obroke – na njihovom privremenom mjestu obrazovanja.

Prateći ponovno otvaranje škola, Marijini obroci u suradnji s lokalnim zajednicama i dugogodišnjim partnerima nastoje uspostaviti programe prehrane u školama, tamo gdje je to moguće i u skladu s lokalnim sigurnosnim mjerama, istovremeno nastavljajući s raspodjelom hrane roditeljima u onim zajednicama gdje su škole još uvijek zatvorene.

Prosječan trošak prehrane jednog djeteta Marijinim obrocima kroz cijelu školsku godinu iznosi 132 kune.

Marijini obroci obvezuju se potrošiti najmanje 93% od svake donacije izravno za humanitarne aktivnosti. To je moguće zato što većinu posla u organizaciji obavlja vojska predanih volontera –

uključujući njih više od 80.000 samo u Malaviju.

U svim zemljama gdje se program prehrane provodi Marijinim obrocima upravljaju lokalne zajednice. Gdje god je to moguće, obroci se pripremaju uz pomoć prehrambenih sastojaka koji se

uzgajaju i kupuju lokalno. Time se podupiru obitelji i jača lokalno gospodarstvo.

Marijini obroci nastali su 2002. godine kada je Magnus MacFarlane-Barrow, tijekom razdoblja gladi posjetio Malavi, i upoznao majku koja je umirala od AIDS-a. Kad je Magnus upitao njenog

najstarijeg sina Edwarda koji su mu životni snovi, on je odgovorio jednostavno: „Želim imati dovoljno hrane za jesti i jednog dana biti u mogućnosti ići u školu.“

Marijini obroci Hrvatska od 2009. godine do danas, zahvaljujući podupirateljima iz Hrvatske, imaju otvorenih 16 školskih kuhinja u Liberiji, Malaviju, Beninu, Ekvadoru i Zambiji, gdje svakodnevni obrok prima više od 13.000 gladne djece. U osnivanju su 3 nove školske kuhinje.

DONACIJE

Podaci za uplatu donacija, IBAN: HR7923600001102102666, SWIFT: ZABAHR2X