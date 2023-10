Dočekan je kao spasitelj Hajduka, ali na kraju je odbjegli Vatreni ispao veliki promašaj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neće biti pretjerano ako ćemo zaključiti da je angažiranje Nikole Kalinića u Hajduk početkom 2022. godine ispao nezgodan promašaj. I za klub i za dotičnog igrača. Doveden iz Verone na sva zvona očekivalo se da će bivši hrvatski reprezentativac dati Hajduku jednu novu dimenziju, te da će u paru s Markom Livajom bit ubitačan u hrvatskom prvenstvu.

No, što ozljede, što nespremnost, nisu omogućili da se u Hajduku nametne. Sad, jesu li treneri koji su ga vodili krivo procjenjivali njegovo stanje, ili je nešto drugo posrijedi teško je zaključiti. Čavao u lijes Kalinićevog boravka u Hajduku zabio je sadašnji trener Ivan Leko. Koji je bez krzmanja rekao kako mu Kalinić ne treba. I s njime nije produžen ugovor.





Gdje će, što i kako Kalinić vjerojatno ne zna ni sam. U godinama je (35) kada je teško naći pristojan angažman. A pitanje je i u kakvom je stanju.

Dočekan je kao spasitelj

Kada se vraćao u Hajduk u veljači 2022. godine, navijači Hajduka dočekali su Nikolu Kalinića doslovce kao spasitelja. Njegov transfer iz Verone popraćen je velikim klupskim marketingom. Kalinićevo pojavljivanje u Splitu tretirano je poput spektakla u Hollywoodu. Nažalost, malo je pokazao, zapravo malo je imao i prilike nešto pokazati. Priča je završila baš nesretno.

Njegova nadasve zanimljiva sportska karijera, od Hajduka gdje se afirmirao preko 12 godina igranja u inozemstvu po jakim klubovima malo je nagrđena onim događajem neposredno uoči svjetske smotre u Rusiji. Kada je epilog bio nesretan po Kalinića. Izbornik Zlatko Dalić ga se riješio jer se ovaj nogometaš postavio ultimativno, htijući imati zajamčeno mjesto u prvoj reprezentativnoj postavi.

Naravno, to je narušilo atmosferu u momčadi, zacijelo diglo i živce izborniku koji ga se riješio bez suvišnih “zašto”. Ipak, nakon osvajanja drugog mjesta, igrači su željeli Kaliniću poslati srebrnu medalju, jer on je bio član momčadi koja je prošla kvalifikacije, no on je to odbio. No, nije se nogometno pogubio, bio je u madridskom Atleticu, Romi, potom i u Veroni. Imao je sjajne, ugovore.

Dogodilo se to što se dogodilo. Budimo ljudi, svi griješe, a i priznajmo da se nakon takvog raspleta situacije nije ni lako vratiti u pravo sportsku kolotečinu. Nikola Kalinić je u tome uspio. Možda se nije naigrao, ali je bio u velikim klubovima, madridskom Atleticu i Romi, potom je bio u Veroni, na kraju je osvanuo u Hajduku. I zgasnuo.

Podsjećamo, Kalinić je iz Hajduka je otišao još u kolovozu 2009. godine. I za tada rekordnih 7.5 milijuna eura preselio je u engleski Blackburn. Nakon toga ga je karijera vodila širom Europe, iz Blackburna je otišao u ukrajinski Dnipro s kojim je 2015. igrao u finalu Europske lige.

Potom ga je kupila Fiorentina gdje je igrao najbolji nogomet karijere, postigao 33 gola u 84 nastupa te u siječnju 2017. godine dobio vrlo unosnu ponudu iz Kine. Spominjala je odšteta od preko 40 milijuna eura uz godišnju plaću od preko deset milijuna eura, ali Kaliniću se ta ideja nije dopala, želio je ostati u Europi.









Pa je osvanuo u Milanu, iz Italije je otišao kod Simeonea u madridski Atletico. Od tuda je otišao na posudbu u Romu gdje je malo ostao i nakon isteka posudbe. Pa ga je Atletico prodao Veroni koju je vodio Jurić. Pa se dokazivao kod Tudora u istome klubu. Zanimljivo, petnaestak godina prije igrali su čak zajedno u Hajduku.

Sada je Nikola Kalinić pomalo i razočaran odnosom Leke i Hajduka prema njemu, jer kako sam kaže planirao je još godinu dana igrati nogomet.

“Leko me ne vidi i nema poziciju za mene, ali ja se još uvijek nisam ostavio nogometa, nije mi to u planovima. Što će biti dalje, vidjet ćemo, u ovom trenutku ne mogu vam reći ništa konkretnije”.









Ipak, nameće se pitanje. Hoće li možda tko snositi odgovornost za neuspješan povratak Nikole Kalinića u Hajduk. Nešto se tu i potrošilo, vidimo zalud…