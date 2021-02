DOČEKALI ZVEZDU KAO DA JE PROŠLA: Delije slavile s igračima i vrijeđale suca

Autor: I.K.

Crvena zvezda nakon dvije utakmice 16-ine finala Europske lige protiv Milana nije došla do osmine finala, no dva remija koja su bila sretnija milanskoj momčadi dovela su do do toga da se u Beogradu ipak slavilo.

Momčad Dejana Stankovića završila je svoj ovosezonski nastup u Europi nakon 2:2 kod kuće i 1:1 u uzvratu u Milanu, a poslije povratka s gostujuće utakmice mogli su uživati u atmosferi u Beogradu.

Navijači Crvene zvezde dočekali su igrače i trenera kao da su prošli dalje. Slavlje Delija s momčadi za koju navijaju donijelo je baklje i pjesmu, a posebna strofa bila je namijenjena španjolskom sucu Jesusu Gilu Manzanu koji je u posljednjim trenucima utakmice svirao kraj ne dajući gostima iz Beograda da izvedu posljednji korner.

‘Sudija se us***, korner nije pustio. Znao je i on da Pavkov daje gol, naša Zvezda igra ludilo’, pjevali su navijači Beograđana.

Atmosferu na dočeku približio je Telegraf, koji je donio i detalj da je trener Stanković zajedno s igračima odlučio izvesti korner koji im sudac nije dao dok su tražili drugi gol i prolazak dalje. Stanković je nabacio, a Milan Pavkov je zabio gol i to je proslavio s navijačima.