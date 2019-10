DOBRE VIJESTI ZA DINAMO: Guardiola ostao bez ključnog čovjeka uoči večerašnjeg susreta

Dinamo večeras na Etihadu gostuje kod Manchester Cityja u drugome kolu grupne faze Lige prvaka. Utakmica počinje u 21 sat, a možete ju pratiti na Planetsportu. Ono što je svakako došlo kao dobra vijest jest to da večeras za City neće nastupiti Kevin de Bruyne.

De Bruyne je ključna figura u Pepovoj mašini i njegov izostanak je velika stvar za Dinamo. Belgijanac je ove sezone zabio dva i namjestio čak devet golova, ali je u subotu u Liverpoolu ozlijedio preponu na utakmici protiv Evertona i engleski mediji javljaju da neće biti u sastavu protiv Dinama. Težina ozljede nije poznata, ali De Bruyne mora odraditi još neke pretrage pa Guardiola neće riskirati s njim. Još su od prije ozlijeđeni stoperi John Stones i Aymeric Laporte.

Kevin De Bruyne has overtaken Paul Scholes’ best ever Premier League assist tally. He’s only played seven games! 🎯 pic.twitter.com/lx5eG0ezlS

— ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2019