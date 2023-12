Dobra vijest za navijače Reala i Hrvatske, Ancelotti otkrio kad se vraća Luka Modrić

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić zbog ozljede bedrenog mišića lijeve noge propustio je posljednje dvije utakmice svog Reala. Nije bio u kadru protiv Napolija i Granade, ali uskoro slijedi njegov povratak u kadar.

Real je i bez Modrića u sastavu slavio protiv Napolija u Ligi prvaka sa 4:2, a potom s 2:0 protiv Granade u španjolskom prvenstvu. “Modrić će biti na idućoj utakmici”, izjavio je Realov trener Carlo Ancelotti na presici nakon slavlja protiv Granade. To znači da bi se kapetan Vatrenih trebao vratiti za gostujuću utakmicu protiv Betisa za tjedan dana.

Modrić se inače ozlijedio u utakmici protiv Cadiza, kada je travnjak napustio u 68. minuti zbog bolova u mišiću. Kasnijim je pregledom ustanovljeno da je preopteretio lijevu nogu.

🚨Ancelotti: “Luka Modrić will be back for Real Betis.” pic.twitter.com/LytE7U5zuN

— 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 (@_MadridTimes) December 3, 2023