‘DOBIT ĆU OTPREMNINU OD 100.000 EURA’! Antolić se otvorio: ‘Pa nisam došao u Dinamo da bi radio za Mamića’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Krešimir Antolić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića.

Na nedavnoj sjednici Izvršnog odbora u Dinamu donesena je odluka o raskidu suradnje s Antolićem, a to će biti potvrđeno uoči sjednice zakazane za 9. ožujka na kojoj će se odlučivati o sudbini kluba.

“Mislim da će pobijediti predsjednik kluba sa svojim IO jer je to jedino normalno i legitimno za budućnost kluba”, rekao je Antolić u uvodu pa dodao:





‘Nije Mamić Dinamo’

“Ne znam što je gospodin Zorić brojao. Ja osobno više ne brojim ništa jer sam sporazumno raskinuo ugovor. Tu odluku sam i donio da ne budem alibi onima koji su protiv mene. Mislim da će to biti jednostavno i da će Barišić i njegovi ljudi ostati na funkcijama.”

Govorio je o otpremnini.

“To je klasični ugovor, zadnjih nekoliko plaća. Imao sam mandat do 31.05. 2025. Dobit ću oko 100.000 eura otpremnine, nije to ništa neuobičajeno.”

Hoće li Dario Šimić doći u Dinamo?

“S njim sam razgovarao u studenom i predložio mu da bude sportski direktor u Dinamu. Bio je spreman odmah doći. On nije profil djelatnika koji me može zamijeniti jer sam se bavio s mnogim stvarima. Mislim da će Dario biti u Upravi, možda i prije Skupštine, ali trebat će im još pojačanja.”

Pričao je kako je upoznao Zdravka.









“Bilo je to 2011. godine kada sam vodio odjel krim policije koji pokriva 85 posto kriminaliteta u Zagrebu. Nakon susreta Dinama i Malmoa je Mamić uhapšen zbog navodnog incidenta na toj utakmici pa me lokalni šef policije zamolio da moji ljudi naprave istragu. Doveli su ga na obradu, obavijestili su me da galami i želi pričati sa šefom. Ja sam mu rekao zašto je uhićen i što slijedi. Bio je vrlo miran i pristojan. Čekao je ishod cijele priče. Nakon obrade je pušten jer je počinio tek prekršaj.”

Poslije je završio u Dinamu.

“Zoran i ja smo razvili dobar odnos pa me pitao želim li doći u Dinamo da moderniziram sustav sigurnosti. Rekao sam da sam zainteresiran, da navijam za Dinamo cijeli život i poslao im prijedlog kako bi to funkcioniralo. U osmom mjesecu 2013. smo se dogovorili i došao sam u Dinamo.”









Pričao je zašto je otišao u Dinamo koji je u “kriminalnom miljeu”.

“Pa Zdravko u tom trenu nije imao ni postupaka ni presuda. Prepoznao sam priliku za dolazak u Dinamo koji cijeli život volim raditi posao koji znam raditi. Nisam tamo došao zbog Mamića. Nije mi se sviđao način komunikacije, ali nisam ga ni poistovjećivao s Dinamom. On nije Dinamo, kao što nisam ni ja.”

“Došao sam raditi za Dinamo, ne za Mamića. Ja sam se bavio sigurnošću. UEFA je počela inzistirati na sigurnosti i to sam došao raditi.”

Navijači vam zamjeraju ‘crne liste‘.

“To ne postoji, niti je ikad postojalo. To je medijski naziv. Postoji zakon koji ima mogućnost isključiti navijače koji skloni izgredima. Došao sam u trenutku kada je Dinamo bio u postupku za rasizam jer je UEFA zaključila da je ‘Mamiću, cigane‘ rasizam. Bili smo na pragu isključivanja iz Europe što bi bilo kobno. Crne liste nisu postojale, ali ako me pitate bih li danas drugačije, bih. Inzistirao bih na dijalogu. Nisu svi navijači ultrasi. Postoje oni koji jesu, a među njima su i oni koji rade izgrede. Sada bih bio senzibilniji. Posvetio bih više vremena dijalogu i razumijevanju navijačke kulture. Ipak, ističem da ne odlazim zbog navijača. Oni meni jesu rekli da odem.”, dodao je.

Voditelj je inzistirao na pitanjima oko Zdravka.

“Radili smo pet godina zajedno. Imali smo korektan odnos koji je bio bez incidenta. Ne znam zašto me predložio za člana Uprave. To morate njega pitati. Bio sam dio peteročlane uprave. Nisam odlučivao do 2019. Mislim da je Mamić prvenstveno trebao moju struku, ali mislim da mi nikada nije do kraja vjerovao. Zašto me zvao kad je dobio metak? Pa koga će zvati? Ja sam imao nekog iskustva u toj situaciji. Ja sam organizirao njegov prijevoz na Sveti Duh.”

Dugo je bio uz njega.

“S obzirom na moj kriminalistički background, ja doista vjerujem u presumpciju nevinosti. Činjenica je da je Mamić do 2021. godine bio nepravomoćno osuđen. Htio sam vidjeti do kraja što će biti. Iskreno, očekivao sam od njega da će se sam maknuti i zahvaliti svima na suradnji.”

“Rekao sam da se u ozbiljnom društvu i državi presude ne komentiraju nego provode i da je kontaminiran taj postupak. To je tako jer su suci kasnije osuđeni za primanje mita. Očito da to nije utjecalo na pravovaljanost presude.”

O plaćanju zaštitara i automobila…

“Bila je to odluka kluba. Nisam samo ja tako odlučio. Neka svatko procjeni sam što je ispravno.”

Bio je i na rođendanu Zoranu nakon što je postao bjegunac.

“Bili smo dobri prijatelji. Ne vidim zašto mu ne bih došao na rođendan. Zoran je rekao da neće bježati, ali ipak su odlučili tako. Moja mama je iz BiH, ali ja tako ne bih napravio kao oni. Nije to časno, ni hrabro. Čovjek je imao 50. rođendan i došao sam mu na rođendan. Više nismo u kontaktu. Nisam htio imati kontakt s njim nakon divljanja njegovog brata. Razočarao me Zoran. Znao je da Zdravko laže. Mamić je udario na moju životnu partnericu i obitelj, a to se ne radi među gospodom. Ja se nikada nisam spustio u njegovo blato, niti neću.”

Ima prijavu za uznemiravanje…

“Na žalost ne mogu pričati o detaljima. Kada bih mogao javnost bi vidjela koliko je to sve lažno. To je samo dio tog difamacijskog postupka koji je pokrenuo Mamić jer sam prvi jasno i glasno stao protiv njegovog utjecaja na klub. Pokrenuo sam pravni postupak da se utvrdi što je istina.”

Mamić tvrdi da mu je uplatio 300.000 eura.

“To je laž. Neka oni kojima je to posao izvrše uvid u moje račune i ako pronađu 300.000 eura ja ću sam sebe prijaviti. To je sve dio pokušaja da ispadnem crn i izjednačim se s Mamićem.”

O plaći:

“Došao sam raditi za 11 i pol tisuća kuna, odlazim s plaćom od pet tisuća eura.”

Svađa sa Zdravkom.

“Nismo se nikad posvađali jer on nikad nije sa mnom pričao dirketno nego je radio pritisak na druge. Uvijek sam vodio računa o klubu. Njegove ideje mi se nisu sviđale jer prvo nije imao pravo voditi klub nakon pravomoćne presude. Umjesto da se sam povukao, on je stavio u petu brzinu pa je stalno imao ideje koga treba dovesti, kojeg trenera smijeniti, nisam to htio potpisivati. Mislim da je sve eksaliralo kad je on htio da Romeo Jozak bude sportski direktor. To se nije dogodilo jer Uprava kluba nije htjela da se dogodi, ne ja.”

Barišić…

“Mislim da je predsjednik brzo shvatio da je on meta, a ja sredstvo. Njega se želi maknuti i zato je stao iza mene da pokaže svoj stav. Mirko Barišić je u Dinamu s prekidima 50 godina, predsjednik je 22 godine. Spasio je klub u nekoliko navrata i mirnoćom donosi puno klubu. Da je odgovoran za nešto, bio bi dio nekog postupka. On ima dosta godina, ali u takvoj je kondiciji i umnoj i fizičkoj da se i mi mlađi možemo posramiti. On mora biti tu u tranzicijskom periodu, a kasnije ćemo vidjeti.”

Njegova najveća greška…

“Doista sam u jednom trenutku kad je Mamić bio životno ugrožen bio spreman ugroziti svoj život za njega. To ne bih više nikada napravio. U policiji sam naučio biti tako lojalan jer je to situacija život i smrt. To za Mamića više ne bih napravio jer to ne zaslužuje.”