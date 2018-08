DOBAR POSAO U BERNU Dinamo se nakon groznog početka razigrao i propustio pobijediti Young Boys

Sjajan pogodak Oršića donio je izjednačenje, a u nastavku Dinamo je propustio tri velike prigode

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka Dinamo je u Bernu odigrao 1-1 protiv švicarskog prvaka Young Boysa i odluka o putniku u elitno natjecanje ‘Starog kontinenta’ past će 28. kolovoza na stadionu Maksimir.

Švicarski prvak je poveo u 2. minuti golom Kevina Mbabua, a izjednačio je Mislav Oršić u 40. minuti.

Uzvratni susret je 28. kolovoza na stadionu Maksimir. Plasmanom u natjecanje po skupinama Dinamo bi zaradio 15 milijuna i 250 tisuća eura, pobjeda u Ligi prvaka nagrađuje se s 2,7 milijuna eura, dok remi u skupini vrijedi 900.000 eura.

Dinamo je do sada šest puta igrao u LP, a sada lovi treći plasman u elitu u zadnje četiri sezone. Momčad iz Berna nikada nije igrala u Ligi prvaka. Ovo im je šesti pokušaj, no do sada su svaki put zapeli u kvalifikacijama. Tri puta su padali na zadnjoj prepreci. Lani od moskovskog CSKA, sezonu prije toga od Borussia Monchengladbach, a 2010. od Tottenhama.

Domaćin je ‘urganski’ ušao u susret i već u prvoj minuti je mogao do vodstva. Gojak je izgubio loptu, što je iskoristio Sulejmani i odlično pucao sa 16 metara, ali pored gola. No svega 60 sekundi kasnije švicarski sastav je poveo. Nakon brze akcije Nicolas Ngameleu je ubacio s desne strane, a Kevin Mbabu zabio za 1-0.

U sedmoj minuti je pucao Djibril Sow, a u 11. minuti i Sekou Sanogu. Young Boysi su nastavili nizati prilike i u 20. minuti je Guillaume Hoarau imao zicer, ali je njegov udarac glavom obranio Danijel Zagorac. U prvih pola sata domaćin je ima čak osam udaraca, a Dinamo niti jedan.

Srećom, nakon očajnih pola sata hrvatski prvak je u završnici prvog dijela posložio kockice svoje igre. Prvi udarac prema suparničkim vratima uputio je Amer Gojak u 35. minuti, ali je pucao preko gola. Četiri minute kasnije ‘Modri’ su izjednačili nakon sjajne kontre. Olmo je ukrao loptu, Theophile-Catherine uposlio Izeta Hajrovića, a ovaj sjajnom loptom izbacio Oršića u matnu situaciju. Mladi veznjak je izašao sam ispred Davida von Ballmoosa i zabio za 1-1.

Young Boysi su bolje ušli i u nastavka susreta i u prvih pet minuta imali su dvije lijepe prilike. Prvo je opasno pucao Hoarau, no Zagorac je sjajno reagirao, a u nastavku akcije je zaprijetio i Fassnacht, ali je pucao pored gola. U nastavku susreta Dinamo je dominirao stvorivši tri sjajne prilike i hrvatski prvak je već u prvoj utakmici možda mogao riješiti pitanje prolaza.

U 57. minuti nakon brze kontre priliku je imao Hajrović, ali je Von Ballmoss obranio. Tri minute kasnije Dinamo je izveo još jednu munjevitu kontru i ponovo je zaprijetio Hajrović, ali je njegov udarac završio u okviru gola. Fantastično razdoblje Dinama svojim drugim golom je mogao okruniti Oršić u 61. minuti, ali je švicarski vratar čudesno obranio. U posljednjih 20 minuta pao je ritam igre i više nije bilo velikih uzbuđenja i Dinamo na koncu može biti zadovoljan rezultatom.

‘Modri’ su do sada četiri puta igrali sa švicarskim klubovima ostvarivši pobjedu i tri neodlučena ishoda. Navijači Dinama još uvijek pamte pobjedu u Zurichu protiv Grasshoppera sa 5-0, nakon zagrebačkih 4-4 u prvom kolu Kupa Uefa 1997. godine. Dinamo je igrao i protiv Basela u skupini Kupa Uefa 2007. godine, a utakmica igrana u zagrebu završila je bez golova. Večeras je rmizirao i protiv Young Boysa.

YOUNG BOYS – DINAMO 1-1

BERN. Stadion de Suisse – 24.000 gledatelja; Sudac: Alberto Undiano Mallenco (Španjolska):

Strijelci: 1-0 Mbabu (2), 1-1 Oršić (40)

Žuti kartoni: Sanogo / Theophile-Catherine, Gavranović

Crveni kartoni: –

YOUNG BOYS: Ballmoos – Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito – Fassnacht (od 70. Aebischer), Sow, Sanogo, Sulejmani – Moumi Ngamaleu (od 80. Nsame), Hoarau. Trener: Gerardo Seoane

DINAMO: Zagorac – Stojanović, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac – Ademi – Hajrović (od 83. Kadzior), Olmo (od 85. Šunjić), Gojak, Oršić – Gavranović (od 74. Budimir). Trener: Nenad Bjelica