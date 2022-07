DOBAR POSAO DINAMA: Svima je laknulo, baš ovo je ‘Plavima’ trebalo. A sad Europa!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naravno, neki šokantni rezultat u dvoboju Dinama i Istre 1961 nije se smio niti očekivati. Dinamo je lako (4-1) dobio Puljane, bez isuviše utroška energije. I to u sastavu kojeg je malo tko očekivao.

Očito je nakon ove utakmice laknulo i treneru Anti Čaćiću, njegov eksperiment je uspio, odmorio je pola momčadi, uzeo bodove i može razmišljati konkretnije o Ludogoretzu, sljedeće, suprniku u kvalifikcijama za Ligu prvaka…

U utorak će Dinamo na put prema Bugarskoj, rasterećen domaćih problema. I zaista je to bila utakmica koja je voda rano otišla na mlin Dinama. U ranom stadiju utakmice Oršić je zabio gol iz jedanaesterca, pa je sve bilo lakše. Pristup igri bio je na razini, a svi napori okrunjeni su drugim pogotkom, debitantskim Boška Šutala. Svježeg Dinamovog pojačanja. Kojem će to sigurno izvrsno doći za samopouzdanje.





Kao i cijeloj Dinamovoj momčadi koja je bez odveć naprezanja došla do bodova, sve kako bi se mogla usredotočiti na predstojeći europski izazov. Teško je sada reći je li forma Dinama u usponu, jer nije igrao u najboljoj postavi. Ali, lakoća trijumf i s nekom drugom postavom može izazvali val zadovoljstva i optimizma.

Istra se u Zagrebu došla braniti, no brzo je pala. Od nekih igrača Dinama, pak, očekivalo se više, napose od Petkovića. No, to je već otrcana priča. Drmić koji je lani zabijao lakoćom u ovoj utakmici se ispromašivao, njemu samopouzdanje nije naraslo. Opet, Bočkaj je zabio zanimljiv gol, za svoje bolje raspoloženje.

Bila je to utakmica koju je favorit odradio, a autsajder ostao zadovoljan jer se nije posve osramotio… Makar, Istra još nije osvojila ni boda, a to je ipak malo sramotno, ali to su bivši grijesi.