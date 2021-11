‘DOBAR JE TO POTEZ DALIĆA, SVAKA MU ČAST!’ ‘A od mog učenika baš očekujem eksploziju, taj je klasa!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zoran Vulić proslavljen je trener, s Hajdukom je osvojio sedam trofeja, radio je u inozemstvu, bio dugovječan reprezentativac bivše države i prvi hrvatski reprezentativac. A zna izbornički posao, bio je godinama pomoćnik Ottu Bariću. Nogomet zna do detalja, razgovorljiv je i otvoren. Prije konačnog raspleta u našoj kvalifikacijskoj skupini njegova su razmišljanja trezvena i oprezna, jesu optimistička ali nisu euforična.

„Osobno,mi smo takva momčad, a takav nam je i mentalitet. Više se treba bojati utakmice protiv Malte nego protiv Rusije”, ispaljuje Vulić potkrijepljujući tu svoju tezu:

„Jednostavno je objasniti, naša se igra temelji na kontrama ili polukontrama i više nam odgovaraju momčadi koje su jače, igraju otvorenije protiv nas. One momčadi koje se zatvore, prepuste nam loptu i zbiju se u redove, eh, one nam predstavljaju problem. Znam, znam, Malta nam kvalitetom nije ni do koljena, a opet na nama je veliki pritisak, a Malta više nije ni kanta za napucavanje. Ima u toj momčadi dobrih igrača, pa pobijedili su Cipar s 3-0”.

Hrvatska mora lako do pobjeda

Vulić očekuje direktan plasman, pa će nam reći:

„Objektivno, Hrvatska ne da je bolja nekoliko puta od Malte, nego je zaista bolja i od Rusije. Igramo bolji nogomet, imamo bolje igrače, Rusija se nekako provlači zatvorenom igrom, a mi plaćamo cijenu kikseva, nije nam najveći kiks onih nedavnih 2-2 protiv Slovačke. Zaboravili smo poraz protiv Slovenije u gostima. Tih tri boda baš nedostaje”.

Našeg sugovornika ne muči podatak da naš izbornik na pripremama ima čak 27 igrača, to dosad nije zabilježeno…

„Vidite kakva su vremena, ozljede, umor, virusi, uvijek može otpasti više njih, može vam se osakatiti ili obrambeni ili vezni red, dva igrača se razbole i problem je golem. Dobar je to potez izbornika. K tome, to su dvije različite utakmice, dočim na Malti sve moraš polagati prema naprijed, protiv Rusa moraš paziti i prema natrag. Dvije konstrukcije igre su tu potrebne. Ma, jesmo mi bolji od svih, ali nogomet baš ne priznaje tu sintagmu – bolji si i sigurno ćeš trijumfirati. Mene tješi da je naša momčad uvijek dobra kada je najpotrebnije, kada se dovede u nezavidnu situaciju. To je već neka naša tradicija, kao nekad kod Nijemaca”.

Sukladno izgovorenim riječima Vulić još prisnažuje tezu:









„Mi smo za nekoliko kopalja iskusniji od Rusa u takvim dvobojima. I na tome temeljim optimizam. Naši igrači znaju kako se usredotočiti i odigrati ove biti ili ne biti utakmice. To je veliki zalog i naš veliki kapital. Realno, nismo mi ovu zadnju utakmicu protiv Slovačke odigrali loše, previše smo ispromašivali, očekujem da će sad ulaziti ono što znamo nevjerojatno promašiti”.

O tek oporavljenom od prehlade Modriću kaže:

„On ne zna igrati nego tako kako igra, da uvijek daje sve od sebe. Mi se moramo već navikavati kako je bez njega, a dobar nogomet će Hrvatska igrati i bez njega, vjerujte mi. Sada, vidim to, odrađuje naporne treninge i vjerujem da će za Rusiju biti spreman,a biti će na dispoziciji već i za Maltu. Ne, nije Hrvatska samo Modrić, kao što nije bila ni sa Rakitićem samo Rakitić.

O neigranju Kovačića će kratko:









„Pa, nije Hrvatska ni Kovačić. I Rusima fale bitni igrači, pa su opet jaki i s pravom mozgamo kako da ih savladamo. Ozljede su sastavni dio nogometne igre i treneri uvijek moraju imati alternativna rješenja za svakog igrača. Dalić ima 27 alternativa. Dobro je što je zvao ljude s pretpoziva, tu ne smije biti zabune. Svatko je nadoknadiv. Bolje rečeno, imamo rješenje za svaku nevolju. Dobri su naši igrači, gledajte ih gdje i kako igraju”.

Kad Vuliću kažemo da je pozvan i Petković odmah mu srce poskoči, ta on ga je trenirao kao pionira i juniora, privatno. Kaže nam:

„On je divan momak, odličan igrač, poziv je zaslužio. Moj je stav da ima mjesta i u prvoj postavi, ovisno o izbornikovim strategijskim okvirima. On ima tu kvalitetu da bude udaran član prve momčadi, a znam da jedva čeka da se iznova dokaže. Bilo bi zgodno da se razigra protiv, primjerice, Malte i da eksplodira protiv Rusije. Ma, neka se to dogodi i nekom drugom, neću imati ništa protiv, Samo da prođemo. Ako me pitate za Majera moj je stav znan. On je veliki talent i ne treba ga zamarati s nekakvim pričama da je nasljednik Luke Modrića. On je poziv zaslužio još dok je bio u Dinamu, igra fin nogomet, jako dobro vidi teren i pravi je mačak. Igrao sam godinama u Francuskoj i znam da takvom igraču kao što je on odgovara francusko prvenstvo. I vidim da već sjaji. Mi uvijek imamo sjajne vezne igrače, od Bobana, Asanovića, Prosinečkog… Majer je tu da ostane i postane zvijezda. Vidite, mi smo sad govorili o zadnja dva igrača koji su pozvani u reprezentaciju, a obojica su odlični. Kakvi su onda oni koji su isprve pozvani. Moramo proći, pa bolji smo od svih”!