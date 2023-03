DO JUČER SU SLAVILI HRVATE, A SADA ŽELE DA ODU! Legende Vatrenih na udaru

Trolist sredine hrvatske reprezentacije Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić nalaze se u dosta nezgodnim pozicijama u svojim klubovima, iz kojih se sve češće čuje kako bi Vatreni trebali napustiti Real Madrid, Inter i Chelsea.

Problemi Vatrenih započinju nakon bronce u Katru, kada su nakon povratka u svoje klubove pali u formi i naišli na kritike struke i navijača.

Luka Modrić prolazi kroz turbulentno u Realu, sad već treći mjesec, svako malo je pod kritikama, a nakon boda protiv Betisa predsjednik kluba Perez zahtjeva od Ancelottija da ga postepeno miče iz momčadi, kao i Krossa.

🚨 The expectation is now that Luka Modrić will leave Real Madrid at the end of the season. 🇭🇷

Cristiano Ronaldo's Al-Nassr is an option for him.

(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/sMXma0zDWN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 7, 2023