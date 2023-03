Screenshot: Instagram/Caitlin Bell Official

DJEVOJKE OBEĆALE DOŽIVOTNI SE*S! Kakav doček za popularnog sportaša, jedna se skoro onesvijestila

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kada igrač dolazi u novu klupsku sredinu, obično mu se obećava dobra plaća, lijepa uloga u momčadi, prilika da se pobjeđuje, ali postoje na ovom svijetu i gradovi u kojima to nije sve što sportaš može dobiti.

Jedan od takvih gradova je Las Vegas, poznat po kocki, sklapanju brakova na brzinu, piću i razvratu, a bome ima i avantura u krevetu. Nešto takvo obećano je novoj sportskoj zvijezdi tamošnjih Raidersa u NFL-u, 31-godišnjem Jimmyju Garoppolu koji je, kako je prije nekoliko dana izvijestio klub, njihov novi vođa napada.

Kao ‘quarterback’, Garoppolo igra na poziciji od koje nema važnije u američkom nogometu, a važni status pokazuje i to što su mu dvije djevojke obećale da će biti se*sa, i to doživotno, i to besplatno, s ponudom na koju se još čeka njegov odgovor.





Brzo ga okružile

Djevojke o kojima je riječ rade u jednom bordelu u Las Vegasu, a Jimmyjev dolazak u grad ih je, kažu, razveselio. Jednu od njih je toliko opčinio da joj je zamalo pozlilo, kako je otkrio američki TMZ.

“Gotovo da sam se onesvijestila kad sam čula da nam dolazi potpisom za klub”, poručila je Caitlin Bell, jedna od dvije djevojke koje su se pobrinule da se za njih pročuje.

“Zaslužuje se*s besplatno samo zato jer je došao u našu momčad”, dodala je.

“No, to će od nas dobiti doživotno jer je pravi tip”, poručila je još Caitlin Garoppolu u najavi što ga čeka, ako to želi.

Druga djevojka iz ove priče, Alice Little, od novog igrača kluba iz Las Vegasa očekuje velike stvari na terenu, vjerujući da može voditi momčad do najveće utakmice, do Super Bowla, velikog finala u NFL-u, što mu je već uspjelo dok je igrao za San Francisco 49erse.









Caitlin i Alice sada žele Jimmyja malo stimulirati, a to su napravile s posebnom ponudom za njega.

‘Mutio’ s po*no zvijezdom

Što će Garoppolo ovdje odlučiti, tek treba vidjeti, a ranije u privatnom životu, pamti se da je jedanput već imao zanimljivu ljubavnu avanturu, s Kiarom Mijom, zvijezdom filmova za odrasle.

Ne zna se kakav mu je sada ljubavni status jer to skriva od očiju javnosti, spominje se da je imao djevojku, Alexandru King, spominje se i da su prekinuli, no Garoppolo nikakve detalje o tome nije iznosio javno.

Ako je stvarno slobodan, ima jedno mjesto u novom gradu u kojem mu je obećano da bi moglo biti opuštanja.