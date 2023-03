DJEVOJKA ZABRINUTA: ‘TIJELO SU HVATALI GRČEVI, JAKO ZASTRAŠUJUĆE’! Peti tenisač svijeta doživio dramu, jedva stajao na nogama

Dok je trajala borba za završnicu ATP turnira u meksičkom Acapulcu, gdje se prošlog tjedna nadao finalu i naslovu, peti tenisač svijeta Taylor Fritz doživio je tešku muku na terenu tijekom američkog polufinalnog dvoboja s Tommyjem Paulom.

Fritz je izgubio taj meč, bilo je 6:3, 6:7(2), 7:6(2) za Paula nakon tri i pol sata na terenu, a dok je trajala velika borba, peti tenisač svijeta se prije jednog servisa gotovo slomio.

Koliko se zna, presudili su teški uvjeti na vrućini u Meksiku. Zbog toga je Fritz povratio u kantu kod klupe, a pritom se jedva držao na nogama prije nego je krenuo dalje.

