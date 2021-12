DJEVOJKA KOJA SE SKIDA TRESE ENGLESKU: Prozvala je nogometaša, svi se pitaju tko je on

Autor: I.K.

Prije nego krene engleska blagdanska ‘ludnica’ s bogatim programom u Premiershipu, zabavu je donijela jedna priča izvan terena. U njezinom središtu je nepoznati igrač Manchester Cityja.

Nogometaša čiji se identitet ne zna prozvala je djevojka poznata samo po imenu Estee, koja tvrdi da se igrač pojavio kod nje i sudjelovao je u nastranim igricama u kojima je ona ‘domino dama’.

Estee je igraču uputila poziv, a potom je, kako je otkrila, od njega dobila dres Manchester Cityja i pokazala mu je mjesto koje je nazvala – teatrom snova.

Otkrila je jako malo

Estee nije dala puno informacija o nogometašu Cityja s kojim se ‘spetljala’. Otkrila je tek da ima auto čija je vrijednost 150 tisuća funti, no to nije pomoglo engleskim medijima koji su se pozabavili pričom da ‘provale’ tko je taj. Bacili su se na druge stvari, poput informacije da u prvoj utakmici nakon Cityjevih 7:0 protiv Leedsa, na putu do gostujućih 4:0 protiv Newcastlea, prekjučer nisu igrali engleski reprezentativci Phil Foden i Jack Grealish.

U međuvremenu, djevojka koja je prozvala nogometaša privlači pažnju svojim profilom na Instagramu, gdje često pokazuje i fotografije bez puno odjeće. Do sada je prati nešto više od 11,5 tisuća ljudi, a nakon priče s igračem Cityja, popularnost raste.

Ima nešto i za blagdane

Osim što objavljuje fotografije na kojima se skinula, Estee se pokazala i u blagdanskom izdanju, uz opis same sebe – Miss Claus. Koga je to privukla u priči koja je zaintrigirala Englesku, mogao bi ostati misterij…